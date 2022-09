Super Soco TC MAX 125 cm3 : la moto électrique la plus vendue* est à seulement 5 590 €, avant bonus écologique !

Que diriez-vous d’une petite 125 cm3 électrique pour aller au bureau, vous balader le weekend, ou éviter les embouteillages ? Vous avez le permis A1 (125), A2 ou A et vous cherchez la monture idéale, écologique et performante ? Nous avons peut-être trouvé la perle rare avec la Super Soco TC MAX, une moto électrique qui se classe dans la catégorie des 125 cm3, qui peut filer à 100 km/h et dispose d’une autonomie de 110 kilomètres avec batterie chargée en intégralité. Le site Go2roues dispose d’un stock rempli de ces machines jusqu’à la fin du mois d’octobre et livre partout en France, gratuitement si la commande est payée au comptant. La Super Soco TC MAX est éligible aux différentes primes de l’Etat ou de vos régions/départements, alors c’est peut-être le moment de vous lancer… Découverte !

Le moteur en détails

Le moteur de la Super Soco TC MAX se trouve en position centrale et développe une puissance nominale de 5kW avec une transmission par courroie, ce qui le rend silencieux tout en conservant son efficacité. La circulation est aussi aisée en ville que sur périphérique, autoroute, ou rase campagne ! En limitant la vitesse à 100 km/h, elle est autorisée à emprunter les autoroutes sur lesquelles, on le rappelle, il est interdit de rouler à moins de 80 km/h… Son couple de 170 Nm lui permet des démarrages relativement dynamiques avec 6.8 secondes pour passer de 0 à 50 km/h.

La batterie passée au crible

L’autonomie réelle de cette batterie est de 60 kilomètres en mode mixte, même s’il est annoncé 110 kilomètres. L’autonomie réelle des 60 kilomètres est évaluée avec un pilote de 80 kilos et avec une température de 15°C, mais également avec les accélérations et décélérations dues aux aléas de la circulation en ville. Pour une conduite écologique sur route et à 50 km/h, l’autonomie avoisinera les 80 kilomètres environ. La batterie de la Super Soco TC Max est amovible; c’est assez rare sur ce type d’appareil pour être souligné… Elle est fournie avec un chargeur que l’on peut brancher sur une prise domestique de 220V, pour un temps de charge de 0 à 100% en 4 heures maximum. Elle pèse tout de même 20 kilos, il ne faudra donc pas habiter au 5ème étage sans ascenseur, à moins d’avoir un peu d’endurance !

“Super Soco passe à la vitesse supérieure avec la Super Soco TC MAX. C’est une moto électrique située dans la catégorie 125 cm3, qui permet d’atteindre 100 km/h en pointe et offrant une autonomie maximum de 110 km par charge.” GO2ROUES

Une moto électrique écologique, évidemment !

La Super Soco TC MAX est une moto électrique qui n’émet donc aucun gaz à effet de serre et qui se révèle plutôt économique, puisque parcourir 100 kilomètres ne vous coutera que 50 centimes en moyenne ! L’assurance reste également raisonnable, puisque c’est un deux-roues « propre ». Pour surveiller votre conduite, le temps de charge restant, vous pourrez compter sur un petit compteur vintage qui vous indiquera la vitesse, l’état de charge de la batterie, les éclairages, et l’odomètre, mais vous pourrez également voir le mode de conduite en cours et la distance vous restant à parcourir.

Des équipements de série plutôt sympas !

Sur la Super Soco TC MAX, vous pourrez démarrer « Keyless », c’est-à-dire avec détection de la clé à proximité… Vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton Power pour faire démarrer le moteur ! En revanche, vous ne trouverez pas de prise USB : tant pis pour le smartphone à recharger ! Au niveau de la sécurité, elle s’équipe d’un freinage couplé qui permet, en pressant la poignée de frein gauche, d’actionner le frein avant et le frein arrière simultanément et de manière homogène. Cela réduit, de fait, les distances de freinage et économise de l’énergie. Enfin elle se dote, en série, d’une alarme, ce qui n’est pas non plus le cas de toutes les motos électriques…

La Super Soco TC MAX est disponible à partir de 5 590 euros sur le site GO2ROUES.

Je profite de l’offre sur GO2ROUES

* La moto électrique la plus vendue sur le site GO2ROUES