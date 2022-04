Vente flash : la moto électrique (vintage) Super Soco TC est disponible à moins de 3000 euros !

A l’approche des beaux jours, on dirait bien que les bons plans se multiplient ! Après le vélo électrique Moma Bikes vendu moitié prix c’est au tour de la moto électrique Super Soco TC de profiter d’une offre intéressante ! Alors que son prix normal est de 3390€, elle bénéficie en ce moment d’une réduction de 400€, soit un prix final de 2990€ ! Cette moto électrique au look vintage mais aux performances high tech ne devrait pas vous laisser indifférents, d’autant plus qu’il n’y a pas besoin de permis moto pour la conduire… Ne dépassant pas les 45 km/h et équivalente à une 50 cc, le Permis AM (ex BSR) suffit pour la piloter… Trajets urbains ou balade dans la campagne, elle s’adapte à vos besoins. Présentation.

La Super Soco TC c’est quoi ?

Cette moto électrique est donc équivalente à un véhicule sans permis et se conduit avec le permis AM, qui revient tout de même beaucoup moins cher qu’un permis moto. Son look retro est apprécié des utilisateurs, tout comme son poids ! Elle ne pèse en effet que 70 kilos, ce qui en fait un véhicule maniable. Avec un moteur Bosch de 2900 watts, le constructeur annonce une autonomie de 80 kilomètres et une vitesse maximale de 45 km/h. Son petit plus : pas de clé de contact, mais une clé qui permettra de la déverrouiller en approchant la carte. Elle dispose également d’une alarme en cas de tentative de déverrouillage sans clé. Il faut moins d’une heure à la batterie amovible pour se recharger complètement.

Je profite de l’offre sur GO2ROUES

Freinage, pneus, suspensions ça donne quoi ?

Le moteur, situé dans la roue arrière du véhicule, vous évitera les désagréments d’une transmission classique par chaîne ou courroie. Au niveau de l’éclairage, elle dispose de Full-LED et feux de jour LED. Sur le tableau de bord, vous retrouverez un LCD digital et compteur analogique à aiguille. Pour la suspension avant c’est une fourche hydraulique inversée Ø 35mm sur des roues à bâtons 90/17. Le freinage avant est à disques (Ø 240mm 2 pistons) et couplé avant / arrière. La suspension arrière quant à elle est un simple ressort réglable sur roue à bâton de 110/17. Enfin, le freinage arrière est également à disques (Ø 180mm 1 piston). La moto électrique dispose également de quelques options possibles comme un pare-brise (55€), un top-case (249€) ou encore un antivol fortement conseillé (98€) ou encore un support pour smartphone (75€ / 79€). Il est également possible d’ajouter, quand elle n’est pas en rupture comme actuellement, une batterie supplémentaire pour 990€ !

Les caractéristiques techniques de la Super Soco TC

Démarrage sans clé / Déverrouillage automatique avec l’approche de la clé

Détection vol / L’alarme se déclenchera si quelqu’un essaye de la déverrouiller sans clé

Batterie amovible Lithium-ion Panasoic 18650, 700 cycles, 60V30AH, 9 kg,

Garantie 2 ans soit environ 700 cycles de recharge

Autonomie : 80 km

Vitesse maximale : 45 km/h

Puissance : 3000 watts

Poids : 70 kilos

Type moteur : Hub Brushless BOSCH

Équivalence : 50 cc

Modes de conduite : Eco / Normal / Sport

Couple maximum : 150 N.m

Embrayage : Automatique

Je profite de l’offre sur GO2ROUES

Moins de 3000€ donc pour cette moto électrique, un prix intéressant auquel il faudra tout de même ajouter les frais de carte grise (96 €), ainsi que les frais de gravure et d’inscription Argos (98€). Sur ce dernier point, rien n’est obligatoire, mais c’est une sécurité supplémentaire et certaines assurances préfèrent que les véhicules en soient équipés. Cliquez ici pour profiter de cette offre exceptionnelle !