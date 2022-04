Vente Flash : CDiscount fracasse les prix (-50%) sur le puissant vélo électrique Moma Bikes

Vous envisagez peut-être d’acquérir un vélo électrique pour de jolies balades printanières, quand le soleil aura décidé de réapparaitre ? En ce moment, Cdiscount fracasse les prix sur le Moma Bikes avec un vélo électrique à 899€ au lieu de 1800€, nous ne sommes pas en période de soldes, mais c’est peut-être la meilleure affaire de ce printemps ! Le nouveau modèle de la marque hollandaise compte deux belles améliorations : les freins à disques hydrauliques, et un porte-bagage intégré… Confortable pour les longues balades ou pour des trajets urbains, au prix actuel, c’est une affaire à ne pas manquer ! Présentation.

Le vélo Moma Bikes, un vélo électrique puissant

Le vélo électrique Moma Bikes affiche clairement le « style hollandais » avec des pneus de 26 pouces, un cadre à enjambement bas, qui le rend pratique et accessible quelque soit sa morphologie… Il est aussi facile de l’enjamber que d’en descendre, notamment en ville. Comme tous les vélos de la marque, le Moma Bikes affiche un certain confort et permet de pédaler des heures durant sans souffrance grâce à son assise droite. Côté technique, il se dote d’un moteur électrique puissant de 250W et dispose de 5 niveaux d’assistance…

Comme l’autorise la loi européenne, il peut aller jusqu’à 25 km/h en assistance électrique, au-delà, ce seront vos muscles qui effectueront le travail. Avec sa batterie de 36V / 16A, il possède une autonomie de 80 kilomètres avec assistance. Le Moma Bikes possède également un écran LCD installé sur le guidon, qui permet de choisir le mode d’assistance, d’indiquer votre vitesse, le niveau de la batterie ainsi que la distance parcourue. Comme tous les vélos électriques de la marque Moma, il est léger et très maniable. Enfin, pour améliorer encore le confort et la sécurité, il dispose d’un dérailleur Shimano (7 vitesses), de suspension, de freins à disque, d’une béquille et de garde-boues.

Un prix fracassé sur Cdiscount !

Habituellement vendu 1800€ le Moma Bikes est, pendant quelques jours à moitié prix sur Cdiscount soit à 899,99€ ! Grâce à sa polyvalence, il se destine à toute la famille, à partir de 16 ans. Que ce soit pour de longues balades à la campagne ou, pour des trajets urbains, il se faufilera partout où vous aurez besoin de lui… Avec son look à mi-chemin entre le classique et le moderne, il passera aussi partout de ce côté-là. Cdiscount propose donc le vélo Moma Bikes à 899,99€ avec une expédition directement par Moma Bikes et la possibilité de le payer en 4 fois sans frais. De plus, comme tous les vélos électriques achetés en France, il est éligible aux différentes aides gouvernementales et/ou régionales.

Les caractéristiques techniques du Moma Bikes

Vélo de Ville – 26 “

Type de cadre : Semi-rigide

Age (A partir de) : 16 ans

Autonomie : 80km

Nombre de vitesses : 7

Couleur : Noir

Cadre / Fourche : Fourche avant Zoom avec suspension hydraulique

Système de transmission : Dérailleur arrière Shimano TX-31,7v

Frein(s) : Disque Hydraulique avant & arriére

Jantes en aluminium

