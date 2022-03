Cette entreprise transforme les utilitaires en chouettes camping-cars Citroën Type H

Les plus âgés d’entre nous connaissent tous le Citroën Type H. Souvent utilisé par les artisans ou les vendeurs ambulants, ce mythique véhicule de la marque aux chevrons était une vraie star entre 1960 et 1980. Il a été fabriqué entre 1948 et 1981 et s’est vendu à près de 500 000 exemplaires. Il a remplacé les TUB et les TUC, de petites fourgonnettes rectangulaires produites pendant la seconde guerre mondiale. Est-ce la nostalgie, ou l’envie de voir renaître le Type H de ses cendres qui pousse Caselani, un constructeur de camping-car italien, à le revisiter ?

La renaissance du Type H, mais sans Citroën

Non, l’usine Citroën du quai de Javel n’a pas repris du service ! Si le type H revient sur le marché du camping-car, c’est grâce à Caselani, une entreprise qui, au départ, était spécialisée dans la fibre de verre pour le nautisme. Après quelques années de pratique, l’entreprise s’est lancée dans une tout autre activité : la reconversion des utilitaires Citroën en camping-car. Elle a déjà transformé des Jumper, des Jumpy ou des type HG, au moyen de kits carrosseries bien spécifiques. Pour le Type H, elle ne fait pas du neuf avec du vieux, et ne recycle pas les anciens type H des années 50; elle utilise un Type HG développé sur le modèle du Jumpy et le transforme en camping-car.

Les caractéristiques techniques du Type HG

La transformation en camping-car se fait sur un modèle Jumpy (4.95 mètres de long) mais peut également se faire sur les deux autres modèles : le XS (4.60 mètres) et le XL (5.30 mètres). Une fois que l’utilitaire d’origine est transformé par Caselani, il reçoit une homologation et devient un modèle de la marque italienne. Rappelons tout de même que cette marque a reçu l’aval de Citroën pour procéder aux transformations des véhicules d’origine. Concrètement, les ingénieurs de Caselani ont ajouté au Citroën Jumper des éléments en polyester au niveau des portières et travaillé su la face avant (optiques rondes ajoutées) pour qu’il ressemble au Type H. Le pare-brise, lui, reste celui d’origine du Jumper, pour conserver son homologation Citroën. Le résultat est plutôt sympa, et ressemble vraiment à un Type H en version modernisée.

Combien ça coûte ?

En France, il faudra vous adresser à Méhari Evasion, le distributeur référent pour notre pays. L’achat est possible également dans certaines concessions Citroën ayant un accord avec Caselani (liste disponible ici) et ils sont nombreux ! Pour un Jumpy de base avec un moteur de 120 chevaux diesel, il faut compter 37 300 € HT, donc un peu moins de 45 000 € TTC. Ce prix comprend le véhicule et l’adaptation en camping-car (15 800 € HT). L’adaptation peut se faire sur tous les modèles Jumpy, y compris sur la version électrique e-Jumpy et sur toutes les carrosseries, même celles avec les vitres latérales à l’arrière. Attention toutefois, certaines options pourront faire grimper le prix. Par exemple, pour des jantes vintages, il faudra ajouter 600€ HT; pour des feux arrière ronds Pallas, ce sera 700 € HT de plus. Une peinture personnalisée vous coutera 1900 € HT. Enfin, des aménagements spécifiques sont possibles, comme pour un camion-frigo. Cet utilitaire inspiré du Type H rappellera probablement des souvenirs à certains. Plus d’infos : typeh.eu