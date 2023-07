Yotta Energy dévoile un container solaire pour recharger les véhicules électriques dans les zones hors réseaux

D’ici à 2050, les voitures électriques devraient constituer la majorité du parc automobile mondial. En effet, la mobilité électrique devrait être mise en avant afin de réduire le réchauffement climatique. Au troisième trimestre 2022, les ventes des VE représentent 13,5 % du marché automobile mondial, selon l’IFP Energies Nouvelles. Dans le but de poursuivre cette croissance, plusieurs critères doivent être pris en compte. Il faudrait notamment accorder une attention particulière à la maturité des services de recharge et à la provenance des énergies utilisées. L’idéal est de privilégier l’utilisation des solutions de recharge hors réseau fonctionnant à l’énergie renouvelable et propre. Cela évite de toujours dépendre de l’électricité produite à partir de combustibles fossiles. C’est ce que l’entreprise Yotta Energy, située à Austin, au Texas, propose aujourd’hui. Elle a mis au point une station de recharge solaire pour VE disponible en trois versions (7,2 kW, 15 kW et 34 kW). Décryptage.

Quelles sont les caractéristiques de ces stations de recharge ?

Le Yotta REV se décline en trois modèles différents. Le premier, appelé REV Slant, est relié à un système photovoltaïque de 7,2 kW et à une batterie électrique de 25 kWh. Le second, REV Core, est alimenté par un ensemble de panneaux solaires d’une puissance indicative de 15 kW. Il est équipé d’un dispositif de stockage d’énergie de 50 à 200 kWh. Il serait capable de fournir plus de 380 km de charge par jour. Celui-ci dispose de deux bornes de recharge de 48 A. Le modèle REV Core XL est le plus puissant avec sa capacité de 34 kWh et sa batterie de 100 à 600 kWh. Par ailleurs, il serait en mesure d’approvisionner plus de 900 km de charge par jour et est composé de quatre chargeurs de 48 A.

Quels sont leurs principaux atouts ?

Ces trois types de stations de recharge solaire au design industriel peuvent être installés en 48 h, selon la start-up. La structure métallique du support et les modules photovoltaïques peuvent être transportés dans un conteneur standard. Par conséquent, ces solutions pourraient être expédiées même dans des zones éloignées hors réseau ou des zones qui subissent des coupures de courant régulières. Il est bon de noter que l’entreprise a déjà commencé à déployer la version de 15 kW dans de nombreuses villes des États-Unis.

Les modèles Core et Core X utilisent un système photovoltaïque de type « papillon » avec des panneaux bifaciaux. Ces derniers affichent un rendement énergétique plus élevé et une durée de vie plus longue que les modules classiques. Leur conception unique avec une inclinaison est-ouest permet de capturer à la fois la lumière directe et indirecte du soleil pour maximiser la production. Outre cela, grâce à la technologie thermique de leur batterie électrique, ces stations de recharge pourraient fonctionner toute l’année, quelles que soient les conditions météorologiques. Concernant la sécurité, elles sont connectées et surveillées à tout moment via un réseau 4G ou un système de connectivité par satellite.

Quelles sont leurs éventuelles applications ?

Ces systèmes photovoltaïques avec batteries thermiques intégrées sont destinés avant tout à recharger les véhicules électriques. Yotta Energy les a conçus pour soutenir la transition vers la mobilité électrique et atténuer le changement climatique. Mais en plus de cela, ses solutions ont plusieurs autres applications potentielles. En effet, elles pourraient approvisionner en électricité des régions touchées par des catastrophes naturelles ou des pannes de réseau. Elles pourraient servir d’une source d’alimentation électrique auprès des municipalités, des pompiers forestiers, des mineurs, des chantiers de construction hors réseau, etc. Plus d’informations : Yottaenergy.com