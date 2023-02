Sunzaun invente la « palissade solaire » en utilisant des panneaux bifaciaux et verticaux

Se passer des énergies fossiles ou réduire notre dépendance est une préoccupation quasi-générale. Que l’on soit particulier ou professionnel, nous aspirons tous à réaliser des économies, et les panneaux solaires s’imposent progressivement comme une alternative fiable. Cependant, les panneaux solaires classiques posent un problème qui était difficile à résoudre jusqu’à maintenant : celui de la surface au sol « mangée » par leur installation. Un problème qui peut se poser au niveau des exploitants agricoles qui, pour installer des panneaux solaires, devaient réduire leurs surfaces exploitées. La solution viendra peut-être de l’entreprise Sunstall qui vient de lancer Sunzaun, des panneaux solaires verticaux spécialement conçus pour les fermes. Découverte.

Des panneaux « agri-photovoltaïques »

À l’heure actuelle, l’agri-photovoltaïsme « est un système étagé qui associe une production d’électricité photovoltaïque et une production agricole au-dessous de cette même surface » selon la définition brute de l’encyclopédie Wikipédia. Un procédé qui implique soit de réduire la surface agricole, soit de produire « sous » les panneaux solaires avec des rendements parfois inférieurs à une surface « sans » panneaux solaires. Cela oblige parfois les agriculteurs à opter pour de nouvelles cultures. Sunstall, une entreprise américaine basée à Novato (Californie) fabrique désormais une gamme baptisée Sunzaun, des systèmes solaires verticaux pour les fermes et les exploitations agricoles.

Les panneaux solaires Sunzaun, qu’est-ce que c’est ?

Le Sunzaun est une nouvelle catégorie de produits solaires verticaux qui combinent la nouvelle technologie des modules bifaciaux avec l’utilisation primaire ou secondaire comme barrière entre les routes, les propriétés. Il produit de l’énergie et permet aux agriculteurs de ne plus perdre de surfaces cultivables. Une nouvelle manière de faire cohabiter l’agriculture et le solaire sur un seul et même terrain. Installés en ligne, ces panneaux solaires permettent les cultures autour ou l’élevage sans trop d’incidence sur les résultats. Puisqu’ils sont verticaux, ils sont également plus efficaces que des panneaux horizontaux et créent des zones d’ombre, lorsque le soleil est sur la face opposée. Ce qui facilite aussi des économies d’eau et la création de zones d’ombres pour que les animaux puissent se protéger du soleil.

Pour l’agriculture, mais pas seulement ?

Sunzaun explique que son système de panneaux solaires verticaux est conçu pour l’agriculture, mais qu’il peut tout à fait s’adapter à la ville. Imaginez, par exemple, ces lignes de panneaux verticaux au centre des autoroutes, ils pourraient produire de l’électricité. Et l’espace entre les voies, souvent jonché de détritus, pourrait enfin être utilisé à bon escient. L’entreprise imagine par ailleurs ses panneaux bifaciaux verticaux en clôtures de parcs et jardins, ou le long des voies ferrées. Côté puissance, les panneaux Sunzaun sont utilisables sur des pentes allant jusqu’à 15 degrés et peuvent fournir une charge de vent allant jusqu’à 0,084 psi.

L’entreprise indique que sa certification UL 2703, la norme de sécurité pour les modules et panneaux photovoltaïques, est en cours. Déjà installée dans la Somerset Gourmet Farm, une exploitation viticole située à Somerset en Californie, les 43 panneaux bifaciaux reliés à deux batteries et à un micro-onduleur fournissent une puissance totale de 23 kW. Le système permet d’alimenter la ferme en électricité du matin jusqu’au soir. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Sunzaun.com.