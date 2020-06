Des chercheurs marocains développent des panneaux PV bifaciaux pour produire plus d’électricité

Tout le monde sait aujourd’hui que l’avenir de l’énergie propre passe, en partie par les panneaux solaires. Pourtant les panneaux solaires bifaces que nous connaissons présentent quelques failles. Des chercheurs marocains sont en passe de résoudre la perte d’efficacité de conversion d’énergie, tout comme la réduction de la bande interdite.

Trois chercheurs de l’École nationale des sciences appliquées (ENSA) de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah (SMBA) de Fès proposent un panneau solaire bifacial qui réduirait le coût de production de l’énergie solaire. Ils ont d’ailleurs déposé un brevet auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

L’innovation de ces panneaux solaires réside dans l’utilisation de silicium cristallin avec réflecteur. Cette technique permet d’engranger plus de lumière à l’arrière de panneaux. Cela permettrait de réduire le coût de la production d’énergie en utilisant la totalité de la surface des panneaux.

Il faut encore améliorer le concept ! Pour cela, ils tentent de réduire la bande interdite… En augmentant la température induite par les rayons solaires, cela réduit la bande interdite. Entraînant à son tour, une réduction de l’efficacité de conversion énergétique. Badre El Majid, Saad Motahhir et Abdelaziz El Ghzizal, les trois chercheurs, proposent donc de créer un refroidissement artificiel pour améliorer la puissance à la sortie du panneau.

Leur but ultime est de fournir un panneau solaire capable de convertir le rayonnement solaire en énergie électrique. Tout en parvenant à diminuer la température du photovoltaïque. En doublant les surfaces exposées au rayonnement solaire, ils pourront produire plus d’électricité.

Le chemin est encore long entre l’idée de réalisation, le prototype et la commercialisation mais ces chercheurs planchent sur une idée d’avenir… L’énergie solaire s’impose déjà comme une énergie renouvelable et durable, et tant que le soleil brillera, elle pourra être exploitée !

Photo de couverture De sondem / Shutterstock