PairTree : un auvent solaire, modulaire et mobile pour recharger les voitures électriques

Depuis quelques années maintenant, notre gouvernement vante les avantages des voitures électriques… Elles sont propres, respectueuses de l’environnement et deviendront bientôt une obligation (ou presque) puisque les véhicules thermiques devraient être interdits à la vente à partir de 2035… Le réseau de bornes de charge est donc un enjeu important pour tous les industriels du secteur… En un peu plus de 10 ans, il va falloir multiplier les bornes de charge, et surtout tenter de trouver des solutions pour recharger ces bornes électriques de manière écologique… La société Paired Power, basée à Campbell, en Californie, spécialisée dans les chargeurs de VE alimentés par énergie solaire, vient de lancer un chargeur solaire modulaire hors réseau qui peut être installé en quatre heures seulement, baptisé PairTree. Découverte.

PairTree c’est quoi ?

Le nouveau chargeur de véhicule électrique modulaire hors réseau PairTree est alimenté par un auvent solaire. Cet auvent est transportable et se dote de capacité de charge de véhicules électriques intégrés… Il peut être utilisé hors réseau ou être raccordé au réseau lorsque cela est nécessaire. PairTree est proposé en unités de 5 Kw qui utilisent chacune 10 panneaux solaires bifaces, qui peuvent aussi être floqués aux couleurs d’une entreprise, d’une commune, et être éclairés.

Les performances techniques de PairTree

La station de charge autorise une recharge de niveau 2 et les panneaux se dotent de prises de courant 120V qui peuvent servir en cas d’alimentation urgente ou temporaire. Selon un rapport de 2022 de McKinsey & Company, aux Etats-Unis, chaque personne parcourt en moyenne 30 miles (48 kilomètres) en véhicule privé, les panneaux PairTree sont conçus pour optimiser les recharges et permettent de récupérer 75 miles (120 kilomètres) par jour… Ce qui, pour des trajets en ville, est amplement suffisant ! PairTree peut également intégrer des batteries lithium-fer-phosphate jusqu’à 40 kWh, ce qui porte l’autonomie quotidienne à 230 miles (370 kilomètres). PairTree s’installe en moins de quatre heures (avec deux personnes) … Tom McCalmont, PDG et cofondateur de Paired Power déclare que l’un des plus grands avantages de la conception et du modèle d’auvent solaire de PairTree est que vous pouvez commencer à recharger dès le premier jour Quant au paiement, il est possible de régler via une application dédiée, Paired Powered qui donne également accès à une assistance en ligne.

L’avenir des panneaux PairTree…

Les bornes de recharge, si l’on en croit les prévisions des gouvernements, devront se trouver sur chaque place de parking ou presque dans les années à venir… Cela ne deviendra plus une option, mais une obligation puisque toutes les voitures devraient avoir besoin d’être rechargées… PairTree serait donc la solution pour faire entrer rapidement n’importe quel site dans le futur EV. La conception flexible de PairTree lui permet de s’adapter à différents lieux et contextes lorsque la capacité maximale du réseau local est atteinte… Parkings de bureaux, de centres commerciaux, le PairTree transforme une place lambda, en place de chargement… Il peut également servir pour alimenter des appareils électriques lors d’événements ou d’urgence… De plus, il se dote d’une fondation en acier lesté, ce qui permet d’éviter les travaux de fondation coûteux et les délais d’obtention des permis. Les premières livraisons devraient commencer en fin d’année 2023… Une bonne idée non ? Plus d’informations : pairedpower.com