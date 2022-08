Sion : la voiture électrique solaire et autosuffisante (pour les courts trajets) sera disponible à moins de 30 000€

Dans le domaine de la construction automobile, lorsque l’on pense à l’Allemagne, on pense forcément aux marques Porsche, Audi, Mercedes ou BMW, et aux grosses berlines thermiques que savent si bien réaliser les Allemands… Mais désormais, on pourra aussi compter sur ce pays et sur Sono Motors pour obtenir une voiture électrique à 29900€ qui promet de pouvoir se recharger indéfiniment grâce au soleil… Une concurrente de la néerlandaise LightYear One peut-être ? En tout cas, cette voiture baptisée Sion s’équipe de 456 demi-cellules solaires, ce qui lui donnerait assez d’énergie pour être autosuffisante… Découverte de cette innovation allemande qui pourrait rendre la voiture électrique solaire bien plus accessible financièrement !

Techniquement, la Sion c’est quoi ?

La Sion dispose de 456 demi-cellules parfaitement intégrées dans la carrosserie de la voiture, ce qui lui permet d’ajouter 112 km d’autonomie en moyenne (jusqu’à 245 km) par semaine à la batterie, grâce aux rayons du soleil. Ce qui revient finalement à lui conférer une autonomie complète sur de courtes distances. La start-up allemande, fondée en 2016 par trois amis passionnés de protection de l’environnement et d’ingénierie, s’est donné pour objectif d’être un accélérateur de la transition écologique. Pour ce faire, ils envisagent d’ôter à chaque véhicule solaire toute dépendance aux énergies fossiles… Une sacrée ambition !

Côté recharge, la Sion met 35 minutes pour remplir ses batteries à 80% sur une borne de recharge rapide. Elle peut aussi se recharger sur n’importe quelle borne publique en Europe, sur votre prise électrique domestique, et même via une autre voiture Sion: le chargeur bidirectionnel embarqué du véhicule vous permet en effet de partager la puissance de votre Sion pour recharger d’autres véhicules électriques. La batterie refroidie par liquide a une capacité de 54 kWh, ce qui permet de parcourir jusqu’à 305 km en une seule charge, en fonction de la météo et de votre style de conduite, qui se devra d’être écologique.

La Sion, plus qu’une simple voiture ?

Selon le constructeur, la Sion n’est pas seulement une voiture électrique, mais également un système de stockage à domicile. Le boîtier mural bidirectionnel fournit avec le véhicule permet à la Sion de devenir une centrale électrique durable. En cas de panne d’électricité, la Sion pourrait prendre le relais de votre compteur pendant environ 5 jours. Vous pouvez aussi utiliser la Sion en camping pour alimenter les petits appareils électroniques jusqu’à 3.7 kW….

Et niveau esthétique, cela donne quoi ?

Si l’on s’en tient à la carrosserie, l’esthétique de la Sion est plutôt banal et même un peu brut de décoffrage… Le but n’étant pas, pour Sono Motors, de faire du « beau », mais de l’« utile » ! Au niveau de l’habitacle, il se veut confortable et généreux, et offre suffisamment d’espace… Le design a été voulu sobre, pour que le conducteur se concentre sur la conduite et non sur des gadgets divertissants. Elle possède tout de même un système d’info-divertissement et quelques connectivités et services de mobilité intégrés, que l’on peut contrôler via un écran tactile de 10 pouces. Elle est simple, mais elle n’est pas chère et c’est là que les Allemands font très fort ! 29 900€ pour la Sion, que l’on peut déjà précommander pour une livraison au second semestre de l’année 2023; Sono Motors prévoit d’ailleurs de fabriquer 43 000 modèles par an. Succès annoncé ? Verdict dans un an ou deux ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Sono Motors.