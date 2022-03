Sion : la voiture électrique et solaire devrait enfin être commercialisée en 2023

En décembre 2018, nous vous annoncions qu’une jeune start-up allemande, Sono Motors, travaillait sur un nouveau genre de voiture électrique. La Sion devait être un véhicule totalement novateur, équipé de panneaux solaires. A l’époque, cette solution était déjà envisagée pour réduire la pollution des moteurs thermiques, mais le concept de la voiture électrique n’était pas aussi présent qu’en 2022. En 2018, la question du recyclage de la batterie était au cœur de toutes les polémiques. La Sion semblait donc être une alternative intéressante. Quatre ans plus tard, qu’est devenu cette voiture ? On vous donne quelques bonnes nouvelles !

Des années productives

Depuis 2018, Sono Motors a déjà présenté trois prototypes différents de la Sion de base. L’entreprise allemande n’a pas chômé pendant ces quatre années, et aujourd’hui, la voiture électrique solaire commence son processus de certification de préproduction et de validation. La production en série devrait d’ailleurs commencer dès 2023 et c’est peut-être une petite révolution qui s’annonce en Europe ! Sono Motors annonce en effet, que 37 prototypes différents sont en attente de validation pour une production en série.

Retour sur l’histoire de la Sion

Sono Motors est fondée en 2016, année où ils proposent déjà une voiture familiale alimentée par panneaux photovoltaïques. En 2017, ils lancent une première campagne de précommande pour un lancement quelques années plus tard. En janvier 2021, lors du CES de Las Vegas, Sono Motors présente une nouvelle version plus élaborée de son innovation. Avec son allure élégante, une nouvelle batterie, le modèle nouvelle génération accuse 15 000 réservations en quelques mois.

Version 2022, ça donne quoi alors ?

Avec les annonces et spécificités techniques données par Sono Motors, cette fois-ci, cela semble plutôt bon signe pour ceux qui l’ont précommandée. La Sion s’équipera d’une batterie lithium fer phosphate de 54 kWh, qui sera refroidie par liquide. Cette batterie devrait avoir une autonomie de 305 kilomètres. Les cellules photovoltaïques intégrées devraient pouvoir ajouter 245 kilomètres d’autonomie par semaine si les conditions météorologiques sont optimales. Les 458 demi-cellules photovoltaïques sont disposées sur le toit, les côtés, l’arrière et le capot de la voiture. Côté moteur, elle pourra compter sur 120 kW (160 chevaux) avec une transmission à une vitesse. La traction avant produira 270 Nm de couple et il faudra 9 secondes pour atteindre les 100 km/h. La vitesse maximale de la Sion annoncée est de 140 km/h.

Un petit tour à l’intérieur ?

Sono Motors dévoile également quelques détails de l’intérieur de la voiture électrique solaire. Il faut donc s’attendre à un filtre à particules puissant, un écran de 10 pouces de divertissement, et un tableau de bord numérique. La Sion intégrera le système Apple CarPlay et Android Auto. L’entreprise Sono Motors a donc commencé sa production pour des versions d’essais, nécessaires à la certification du véhicule. D’ailleurs, il est toujours possible de faire une précommande de la Sion, avec un paiement de 500€ ! Lors de sa commercialisation, elle devrait être vendue 28 500€. Attendons 2023 donc pour la voir en vrai…