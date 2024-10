Les conducteurs de voitures électriques sont plus susceptibles de causer des accidents

Les voitures électriques occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante sur le marché de l’automobile. L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) estime l’augmentation des ventes de ces types de véhicules en Europe à 37 %, durant l’année 2023. Ces chiffres sont encourageants, dans la mesure où ils indiquent une hausse du nombre des moyens de transport à zéro émission en circulation. Cependant, une étude a démontré que les conducteurs de voitures électriques sont plus susceptibles de faire des accidents que ceux de modèles classiques, équipés de moteur à combustion interne. Elle a porté, entre autres, sur les comportements de conduite et les demandes d’indemnisation des assurés.

Un nombre d’accidents supérieurs aux véhicules à combustion

Lors de l’étude, les auteurs ont analysé le kilométrage moyen des voitures électriques, hybrides et équipées de moteur à combustion interne. Les résultats ont montré que celui des VE et des véhicules hydrides rechargeables est inférieur aux modèles ICE. Néanmoins, ces derniers sont moins susceptibles de faire l’objet de réclamations, suite à des accidents. En effet, selon le Dr Barry Sheehan, « malgré leur kilométrage moyen inférieur à celui des moteurs à combustion interne, une exposition routière plus faible des conducteurs de VE ne réduit pas leur risque de faire l’objet d’une réclamation d’assurance pour faute ». Il a également ajouté que durant leur analyse, ils ont remarqué une hausse de 4 % des accidents des voitures électriques et de 6 % des modèles hydrides. À noter que l’étude a été effectuée par des scientifiques de Lero, et de l’Université de Barcelone.

Des comportements très différents

Durant l’analyse des comportements des conducteurs des différents types de véhicules, les auteurs de l’étude ont conclu que ceux conduisant des voitures électriques et hybrides rechargeables effectuent mois d’accélérations, de freinages et d’excès de vitesse. Toutefois, malgré un style de conduite plus prudent, la fréquence des accidents reste élevée. Lors de leurs recherches, le Dr Sheehan et son équipe ont identifié un grand changement au niveau des comportements des conducteurs, lorsqu’ils passent aux modèles électriques ou hybrides rechargeables. Ce qui augmente les risques de sinistre et les réclamations auprès des assurances pour faute.

Des coûts de réparation plus élevés

L’étude menée par les scientifiques de Lero et de l’Université de Barcelone ont également porté sur les coûts liés aux sinistres. D’après eux, les travaux de réparation des voitures électriques sont plus chers d’environ 6,7 % par rapport à ceux des modèles fonctionnant à l’essence ou au gasoil. En raison de la fréquence plus élevée des sinistres et des demandes d’indemnisation plus nombreuses, elles peuvent donc avoir un impact non négligeable sur les compagnies d’assurance. Pour information, les auteurs de l’étude ont analysé 14 642 véhicules, des données télématiques relatives à 125 millions de trajets effectués par ceux-ci.

De plus, ils ont analysé des informations sur les réclamations effectuées auprès des compagnies d’assurance, pendant la période allant de janvier au mois d’octobre 2022. Les recherches ont été réalisées par Kevin McDonnell, le professeur Finbarr Murphy, le Dr Barry Sheehan de l’Université de Limerick, et le professeur Monserrat Guillen de l’Université de Barcelone. Les résultats devraient être publiés dans l’édition de novembre d’Accident Analysis & Prevention, vous pouvez néanmoins consulter cette étude ici. Êtes-vous d’accord avec cette analyse concernant les conducteurs de VE qui seraient plus dangereux ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

https://www.youtube.com/watch?v=ezAK-gbyBfg