Les statistiques ne mentent pas, les femmes conduisent officiellement mieux que les hommes

Messieurs, cet article pourrait vous déplaire, et votre virilité en prendre un coup derrière la tête ! Mais, il va falloir accepter la réalité confirmée par des chiffres et faire disparaître de votre vocabulaire, le vieil adage « Femme au volant, mort au tournant ». Je suis une femme, mariée à un homme, et je conduis depuis plus de 30 ans. Je déplore deux accrochages à mon compteur dont un causé parce que ce jour-là, je n’avais pas décidé d’écouter le radar de recul ! Bref ! Je n’ai pas coûté très cher à mes différents assureurs ! Et, pourtant, ce dicton désuet, je l’ai maintes fois entendu. Eh oui, au volant, les chiffres confirment que les hommes sont plus dangereux que les femmes, et je vous explique pourquoi. Le dernier bilan de la mortalité routière est déplorable pour la gent masculine ! Et, de nombreuses vies continuent de s’arrêter sur le bitume !

Que disent les derniers chiffres de l’accidentologie en France ?

Le bilan de l’accidentalité 2022 de l’ONISR a été publié en mars 2024, et indique une hausse de la mortalité sur les routes de 10,3 % par rapport à 2021. Dans les détails, 3 550 personnes ont perdu la vie sur les routes de France, dont 3 267 en France métropolitaine et 283 en Outre-mer. C’est trop, toujours trop, surtout lorsque l’on sait que la plupart des accidents sont dus à la prise de stupéfiants, à la conduite sous l’emprise de l’alcool, ou aux grands excès de vitesse ! Le bilan dressé, lui, par l’association Victimes & Citoyens fait froid dans le dos !

84 % des accidents mortels sont causés par des hommes, soit 4/5

88 % des jeunes conducteurs tués sont des hommes, soit 9/10

93 % des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont des hommes

84 % des permis invalidés appartiennent à des hommes

78 % des personnes tuées sur la route et 75 % des blessés graves sont des hommes.

22 % des personnes tuées sur la route sont des femmes et, parmi elles, 26 % étaient passagères.

Vous allez nous dire : oui, mais les femmes conduisent moins que les hommes, elles parcourent moins de kilomètres, etc. Eh bien, détrompez-vous, ce même bilan de l’association explique que les femmes parcourent en moyenne 11 200 km par an, contre 12 500 km pour les hommes ! Et, ce ne sont pas ses 1 300 km de différence qui justifient les taux d’accidents impliquant des hommes !

Pourquoi les femmes sont-elles « moins dangereuses » au volant ?

« Pour rester en vie, les hommes devraient conduire comme des femmes ». Ces mots sont ceux de Julien Thibault, président de l’association et membre du Conseil national de la sécurité routière (CNSR) qui s’est confié au journal Actu.fr. Concrètement, pour expliquer pourquoi les femmes meurent moins dans les accidents de voitures, je prends la liberté de citer la chanson de Renaud, Miss Maggie. « Femme je t’aime parce que – Une bagnole entre les pognes – Tu n’deviens pas aussi con que – Ces pauvres tarés qui se cognent ». En d’autres termes, très peu de femmes se sentent invincibles au volant de leurs voitures, et estiment leur véhicule comme un moyen de se déplacer et non comme un « gage de réussite sociale ». Les autres raisons sont ailleurs ! Les femmes consomment beaucoup moins d’alcool, moins ou pas de stupéfiants, et surtout, elles auraient conscience des risques pris en conduisant dans un état second ! Une dernière raison ? Les femmes seraient aussi plus respectueuses du code de la route et des limitations de vitesse. Qui plus est, leurs voitures sont souvent moins puissantes que celles de leurs homologues masculins !

Et, du côté des assureurs, que dit-on des femmes au volant ?

Depuis l’arrêté du 18 décembre 2012 relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes en assurance, les femmes et les hommes paient le même tarif d’assurance. Mais, avant cette date, les assureurs, conscients des risques plus importants qu’ils avaient d’assurer un homme, proposaient des tarifs moins chers pour les femmes ! Il y a plus de 10 ans déjà, les assureurs savaient que les femmes étaient moins dangereuses au volant que les hommes ! Pour conclure, et même si mon mari s’amuse à dire qu’il a peur quand je conduis, et qu’il critique à peu près tous mes mouvements. Il est bien content que je ne boive pas une goutte d’alcool. Et, là, étonnamment, je conduis plutôt bien finalement ! Ah ces hommes, toujours à aller dans le sens du vent ! Que pensez-vous de cette petite analyse ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .