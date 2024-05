Connaissez-vous réellement la signification de ces nouveaux panneaux de signalisation (A15a) ?

Aux abords des forêts ou le long des autoroutes traversant des bois, nous avons tous aperçu le panneau de signalisation A15a. Il indique la proximité de passage d’animaux à une distance d’environ 150 mètres en rase campagne et 50 mètres en agglomération. L’animal représenté peut être un cerf, mais également une vache, en fonction des animaux présents. Certaines communes de France déclinent ce panneau, et choisissent d’autres animaux afin de sensibiliser les automobilistes à leur présence. J’ai choisi deux exemples de communes qui ont disposé de « drôles de panneaux » pour encourager les automobilistes à lever le pied. Le lynx dans le Jura, et les « chats en balade » à Mennecy, dans l’Essonne. Découverte.

Des panneaux « attention aux lynx » visibles dans le Jura

Le lynx boréal est présent dans le Jura, mais sa population ne cesse de décliner. Pourtant, cet animal est une espèce protégée depuis 2007 selon le Muséum d’Histoire Naturelle. De plus, elle est considérée « En Danger » dans la Liste rouge française de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Présent dans le Jura, les lynx sont menacés par l’homme, sans être l’objet de « chasse ». L’association Athenas qui milite pour la réhabilitation des lynx, estime la population du Jura, à 150 individus seulement. Mais, elle constate, dans une interview accordée à France 3, qu’en 2022, 23 lynx ont perdu la vie dans une collision, et 15 de plus en 2023. Pour sensibiliser à cette cause, et à l’extinction inexorable du lynx, l’association sollicite les communes du massif du Haut-Jura, à installer ces panneaux de signalisation.

Sensibiliser les conducteurs

«Sur le massif, il y a une telle surmortalité routière que c’est la raison pour laquelle le lynx n’arrive plus à se développer vers l’extérieur depuis 40 ans, à part quelques exceptions très anecdotiques », explique Gilles Moyne, le président de l’association. Et, le passage des routes à 90 km/h au lieu de 80 km/h n’aurait rien arrangé, bien au contraire ! Selon lui, une trentaine de communes auraient déjà installé ce panneau de signalisation, ce qui est un bon début. L’association explique qu’elle préfère solliciter les communes plutôt que l’État, car elles sont plus sensibles à la cause. Ainsi, dès qu’une collision est recensée sur une commune qui n’a pas encore installé ce panneau, l’association relance et sensibilise, encore et encore.

À Mennecy (91) ce sont les chats que l’on protège !

Mennecy est une petite commune de l’Essonne que je connais très bien ! Lors d’un passage, j’ai aperçu un panneau de signalisation qui m’a interpellé : chats en balade m’indiquait ce panneau ! Blague ? Eh bien non, absolument pas, ce panneau est conforme et homologué, et n’est qu’une pierre à l’édifice de l’engagement de la ville pour la cause animale. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de la ville et conseiller régional, explique les raisons de ce choix pour sa ville dans une interview accordée à 20 Minutes. « Cela s’inscrit dans une logique de soutien à l’animal domestique et non-domestique ».

Pour lui, c’est un clin d’œil aux chats menneçois en balade, mais également un geste utile ! « C’est un moyen de sensibiliser les gens qui vont réagir un peu différemment si on parle d’un animal ou de gens, si cela peut permettre de faire en sorte que les gens roulent moins vite, cela fera plus de sécurité et moins de nuisances sonores pour tout le monde ». Pas bête, non ? Avez-vous d’autres exemples d’animaux protégés dans certains départements ou dans certaines villes de France ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .