Balades en forêt : que faire en cas de rencontre fortuite avec un animal sauvage ?

L’automne est une saison parfaite pour les balades en forêt ! Avec ces couleurs chatoyantes, les champignons ou châtaignes à ramasser, c’est une bien belle saison pour découvrir nos jolies forêts !

Mais la forêt c’est aussi le lieu d’habitation de nombreux animaux sauvages, que l’on peut rencontrer au détour d’un chemin… Si vous rencontrez par hasard un petit lapin ou une musaraigne, à part les voir se sauver, il n’y a pas grand risque !

Mais que faire en cas de rencontre fortuite avec un sanglier, un renard, un chevreuil ou même un loup ? Certes ces animaux sont sensés avoir peu de l’humain et fuir… Mais parfois, s’ils sont surpris, ils peuvent attaquer ou charger et mieux vaut savoir comment réagir ! Explications.

Comment réagir face à un sanglier qui charge ?

Si vous entendez grogner dans un buisson, ne cherchez pas à savoir qui, ni d’où vient le grognement… C’est probablement un sanglier qui se terre et qui, lui, vous a déjà vu ! Si vous veniez à le déranger, il pourrait vous charger et vous ne ferez pas le poids devant ces mastodontes, qui peuvent atteindre plus de 150 kilos !

Si un sanglier vous charge, il faudra vous trouver un point en hauteur ou encore de vous coller à un tronc d’arbre et de tourner autour… Le mieux étant tout de même un point en hauteur, un rondin, un rocher ou grimper à un arbre… Attention à vos chiens, si le sanglier charge le chien, il pourrait lui causer de graves blessures en l’empalant sur ses défenses, ou en le piétinant de tout son poids.

Comment réagir face à un loup ou à un lynx ?

Pour ces prédateurs, la principale règle à respecter, est de ne JAMAIS COURIR… Facile à dire, pourtant, si vous partez en courant, l’animal vous assimilera donc à une proie et vous poursuivra ! Au contraire, s’il est face à vous, reculez doucement sans jamais le lâcher du regard.

Ne tournez jamais le dos à un prédateur comme ces animaux, ou même face à un ours brun… Comme tous les animaux sauvages, ces prédateurs craignent l’homme, et ne l’attaque pas ! Marc Giraud, naturaliste et auteur de nombreux livres sur les beautés de nos forêts, explique qu’aucune attaque de lynx, de loups ou d’ours n’a permis d’établir de rapport tant elles sont rares… La première réaction d’un animal c’est la fuite devant l’Homme, ne l’oublions pas !

Comment réagir face à un cerf, une biche ou un chevreuil ?

Ces magnifiques animaux ne sont absolument pas dangereux non plus pour l’Homme. Marc Giraud explique encore qu’il est très rare qu’il y ait des dangers. Il faut vraiment aller les embêter. Ces animaux majestueux sont simplement des merveilles à admirer… Et le plus difficile pour les admirer c’est de ne pas les déranger pour qu’ils ne fuient pas ! Ils vous offriront en revanche, des moments magiques et rares, qu’il faudra savoir apprécier à leur juste valeur !

Un dernier conseil peut-être ?

La forêt est aussi le domaine des chasseurs et de leurs chiens… Et ces animaux savent qu’ils sont les ennemis des chiens de chasse. Si vous vous promenez en forêt avec votre chien, même s’il est tentant de le laisser en liberté, préférez une grande longe… Comme nous vous l’avons dit, chien de chasse ou pas, s’il se retrouve truffe contre museau avec sanglier, le chien n’a que peu de chance de s’en sortir sans dommage !

Le naturaliste précise que le seul animal vraiment dangereux en forêt est la tique ! L’animal peut être porteur du virus de la maladie de Lyme, qui entraîne de graves conséquences chez l’Humain et peut être mortelle pour le chien.

Marc Giraud conclut par cette phrase : “Quand on est dans la nature, il ne faut pas avoir peur, juste être prudent, et profiter. Le plus important est d’essayer de protéger les bêtes plutôt que d’en avoir peur”.

