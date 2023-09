Une auto-école japonaise donne des cours de conduite à des élèves sous l’emprise de l’alcool

L’alcool demeure un problème majeur sur nos routes, se classant parmi les principales causes de décès. La consommation excessive d’alcool est directement responsable de 30 % des accidents. En effet, cet alcool, que l’on boit jusqu’à la déraison, augmente de 17,8 fois le risque d’accidents. Chaque année, 23 % des blessés dans un accident causé par l’alcool décèdent tant les lésions sont importantes, explique la Sécurité Routière. Bien entendu, boire ou conduire, il faut choisir ! Pour que les conducteurs puissent connaître les sensations et les risques pris lors de la conduite sous emprise alcoolique, une auto-école japonaise innove. Elle propose aux conducteurs de conduire en état d’ébriété, non pas pour les encourager à boire, mais pour qu’ils comprennent combien leurs capacités de réaction sont réduites. Explications.

Pourquoi cette drôle d’idée de cette auto-école ?

La police préfectorale de Fukuoka a révélé que près de 80 % des conducteurs arrêtés sous suspicion de conduite en état d’ébriété avaient des taux d’alcool considérablement élevés lors des tests. Cette idée est venue de l’école de conduite de Chikushino et s’est déroulée le 21 août dernier. Elle avait, évidemment, pour objectif de démontrer que la conduite sous emprise alcoolique entraînait des conséquences sur notre comportement. Les habitants désireux de tenter l’expérience ont donc dû consommer de l’alcool jusqu’au seuil autorisé, soit 0,15 mg au Japon. Parmi ces « testeurs » se trouvait Hyelim Ha, un journaliste du Mainichi Shimbun âgé de 26 ans. Il a alors bu et s’est fait accompagner de son collègue Rokuhei Sato, âgé de 29 ans, resté sobre, afin de pouvoir obtenir un retour d’expérience « lucide ».

Comment les tests se sont-ils déroulés ?

Pour connaître les sensations de l’alcool au volant, les participants ont dû réaliser trois épreuves. Celles-ci étaient un slalom avec évitement d’obstacles, une longue courbe en S et un parcours avec des virages très serrés. Il n’aura fallu au conducteur ivre que quelques minutes pour dévier de sa trajectoire, augmenter le temps de ses réflexes et s’apercevoir que même avec un taux raisonnable, l’alcool et la conduite ne sont pas compatibles.

Pourquoi la consommation d’alcool provoque tant d’accidents routiers ?

Lorsque l’on a bu, on se pense invincible, car l’alcool désinhibe la personne qui imagine être plus fort au volant de son bolide. La sensation de vitesse n’est plus la même et l’alcool affecte la capacité à juger, à prendre des décisions et à manœuvrer, augmentant considérablement le risque d’accidents mortels. Nous vous rappelons qu’en France, le taux limite est de 0,5 g d’alcool par litre de sang, soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré. Et, pour les conducteurs en permis probatoire, donc qui ont moins de trois ans de permis, il est de 0 g. Il leur est en conséquence totalement interdit de consommer de l’alcool avant de conduire. Qui plus est, si vous avez un accident sous l’emprise de l’alcool, votre assurance ne prendra en charge ni vos dommages corporels, ni les réparations de votre voiture. Elle ne prendra en charge que les dommages à vos éventuelles victimes dans le cadre de la Responsabilité Civile. Concrètement, la conduite en état d’ivresse exclut généralement toutes les garanties facultatives (garantie dommage, collision, etc.). Et ça, nous n’en sommes pas toujours conscients, c’est pourtant la réalité !

