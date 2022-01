Lightyear annonce déjà le second modèle voiture solaire a seulement 30 000 euros

Les voitures électriques ont le vent en poupe… Elles sont écologiques, durables et deviennent accessibles grâce aux nombreuses aides de l’Etat, des régions ou des communautés locales. Ces nouveaux véhicules propres attirent de plus en plus de citadins, mais avec leur autonomie qui s’allonge, elles sont également convoitées par des plus grands rouleurs.

En février 2018, nous vous parlions d’une entreprise néerlandaise, LightYear qui annonçait son premier modèle rechargeable à l’aide d’un panneau solaire. Le premier prototype de la LightYear One était sorti en 2019. Mais le constructeur néerlandais ne s’est pas arrêté là, puisque la LightYear Two s’annonce dans trois ans… Et à un tarif défiant toute concurrence. Présentation.

Les voitures « solaires », l’avenir de l’électrique ?

Ce véhicule électrique à panneaux solaires devrait donc voir le jour dans le courant de l’année 2025. La technique fonctionne et a déjà été testée sur la One, ou sur le modèle commercialisé par Sono Motors avec la Sion.

Même si les bornes de recharges se multiplient en Europe, il n’est pas toujours simple d’en trouver une à proximité; le rechargement des voitures par panneau solaire semble être la meilleure alternative pour l’avenir. Et LightYear compte bien être le prochain leader en la matière.

La LightYear Two annoncée en 2025…

Dans trois ans, nous devrions donc voir arriver sur le marché la LightYear Two. Et le constructeur néerlandais annonce déjà une réservation de 5000 véhicules par l’entreprise de location LeasePlan. Grâce à cet apport financier important, la Lightyear Two devrait voir son prix se réduire considérablement…

Lightyear annonce la « Two » moins chère qu’une Renault ZOE grâce à cette commande géante. Ainsi, dès 2024 ou 2025, la petite nouvelle du néerlandais devrait être disponible sur le réseau LeasePlan à moins de 30 000 €. Cette voiture solaire vise le marché européen, mais également les marchés internationaux et les Etats-Unis en particulier.

Et la Lightyear One, que devient-elle ?

En 2019, Lightyear avait présenté le premier prototype de son modèle de voiture solaire. Trois ans plus tard, il est prévu qu’elle fasse son entrée sur le marché. La première version baptisée Exclusive Edition devrait être proposée dès ce mois-ci au prix de 150 000€ ! Une énorme différence de tarif avec le modèle 2 que l’on attend donc dans trois ou quatre ans. L’objectif de sortie était 2021, mais la crise sanitaire a retardé les projets de l’entreprise.

La Lightyear One sera produite en 946 exemplaires dans un premier temps. Elle disposera de 4 moteurs indépendants avec une très faible consommation (8.3 kWh/100 km). Si tout va bien, elle devrait pouvoir parcourir 710 kilomètres en toute autonomie et se charger sur borne classique ou rapide… Et bien entendu, les panneaux solaires lui permettront de récupérer environ 12 kilomètres d’autonomie par heure. En la garant une journée au soleil, elle assure donc une recharge d’environ 100 km.