LightYear One équipe une Tesla Model 3 de panneaux solaires...

Une voiture électrique qui fonctionne grâce à des panneaux solaires ? C’était le projet de LightYear, fabricant automobile qui ambitionnait de construire une voiture à panneaux solaires. Ils ont donc modifié une Tesla Model 3 en l’équipant de panneaux solaires sur le toit.

Pour être efficace, il faudrait que cette technologie soit révolutionnaire ! La LightYear est toujours annoncée à la vente en fin d’année au prix de 149 000€… Cependant, il semblerait qu’il y ait encore du travail sur le plan des panneaux solaires pour qu’elle puisse conquérir son public !

En installant des panneaux solaires sur sa Tesla Model 3 pour le recharger, il en a conclu qu’il faudrait 10 jours pour recharger son véhicule. Et ce, avec une remorque chargée de 8 panneaux solaires.

Du côté de LightYear One, ils affirment que le but de ces panneaux n’est pas forcément de recharger la voiture mais plutôt de tester l’impact des vibrations, l’étanchéité ou l’absorption des choses sur le toit.

Crédit photo : LightYear

D’après eux, il n’est pas encore d’actualité de créer une voiture capable de fonctionner à l’énergie solaire. Aujourd’hui, les panneaux solaires ne permettraient de gagner que 12 km par heure de chargement.

Crédit photo : LightYear

Si l’on se réfère au toit installé sur la Tesla, le gain en kilomètres serait de 2 km par heure de chargement et en plein soleil ! Elon Musk de son côté affirmait que l’option panneaux solaires permettrait d’ajouter 25 km par jour à la batterie de sa Tesla ! On ne sait plus à quel saint se vouer mais apparemment la voiture solaire ce n’est pas pour tout de suite !