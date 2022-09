SolarBotanic : l’invention d’arbres solaires biomimétiques pour recharger les voitures électriques

Les ressources naturelles s’épuisent rapidement et les prix des combustibles fossiles explosent. Tous les acteurs économiques et politiques sont sur le pied de guerre pour trouver des alternatives à l’utilisation d’énergies fossiles. Les parcs éoliens poussent comme des champignons, et les usines marémotrices sont de plus en plus sur le devant de la scène. Chez Solar Botanic, ce sont des arbres artificiels pour exploiter l’énergie solaire et éolienne grâce au biomimétisme qui font leur apparition, et ils pourraient, dès 2023, être utilisés pour alimenter les bornes de recharges électriques. Découverte du Solar Tree, une invention qui pourrait changer la donne dans le monde entier !

Une solution unique au monde

Cette solution révolutionnaire s’appelle “Energy Harvesting Trees” , elle permet de produire de l’électricité renouvelable grâce à l’énergie solaire et éolienne captée par des arbres artificiels. Pour fonctionner, elle se base sur le biomimétisme, une science qui tente de résoudre des problèmes humains en s’inspirant de processus naturels. Dans le cas du Solar Tree, l’élément est structuré de manière à reproduire les fonctions de capteurs solaires ou éoliens.

Comment ça marche ?

Leur technique est en fait basée sur trois technologies différentes : le photovoltaïque, le thermovoltaïque et le piézovoltaîque. Celles-ci sont combinées à la nanotechnologie, ce qui offre un moyen plutôt vert et propre de produire de l’électricité. Divisée en deux domaines principaux, la nanofiche et les structures artificielles d’arbres ou de plantes, Solar Botanic propose une méthode innovante de collecte d’énergie verte, la technologie Nanoleaf. Concrètement, la technologie convertit la chaleur, la lumière et le vent grâce aux nanotechnologies intégrées.

Les feuilles convertissent le rayonnement solaire en électricité et les tiges et brindilles de ces arbres artificiels sont dotées d’un matériau nanopiézoélectrique. Ce qui veut dire que ces éléments produisent de l’électricité lorsqu’ils bougent (avec le vent par exemple), sont compressés, étirés ou déplacés. Les arbres artificiels ont également été conçus avec des millions de micro-circuits qui sont activés non seulement lorsque le soleil brille et que le vent souffle, mais aussi lorsque la pluie tombe.

Quelle production pour un Solar Tree ?

Selon les données fournies par l’entreprise, un arbre qui serait installé sur une surface de 6 m² serait capable de fournir de l’énergie pour un foyer entier… Ils sont extensibles et adaptables et peuvent trouver leurs places dans les rues, les parcs, les entreprises etc. Les arbres artificiels Solar Botanic seraient capables de produire entre 2000 et 12 000 kWh par an. En proposant différents types d’arbre (larges feuilles, feuilles persistantes, plantes) ils pourraient également orner les murs, les clôtures ou les toits.

L’arbre énergétique de SolarBotanic, qui est doté de ce que l’entreprise appelle la “première nanotechnologie photovoltaïque 3D en forme de feuille au monde”, utilise des cellules solaires à couche mince et a une capacité de production d’énergie de 5 kilowatts. L’arrivée est donc prévue en 2023 pour alimenter les bornes de recharges électriques. Notons le visuel sympathique de ces nouveaux arbres ! En espérant qu’ils ne viennent tout de même pas remplacer nos vrais arbres, ceux qui apportent de la fraîcheur et de l’oxygène dans nos villes !