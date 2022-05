Smartflower : des “fleurs solaires” pour remplacer les panneaux photovoltaïques classiques

Depuis quelques années, il existe une alternative aux panneaux solaires classiques: ces fleurs solaires intelligentes, aussi appelées « Smartflower », qui sont en fait de grandes fleurs mécaniques avec pour pétales, des panneaux solaires. Ces fleurs sont beaucoup plus esthétiques que les panneaux solaires et entendent révolutionner l’industrie grâce à la manière donc elles captent le soleil: “inventée par une start-up autrichienne et commercialisée en France par EDF Énergies nouvelles réparties (EDF ENR) dans le cadre de son offre « Mon Soleil & Moi », la Smartflower est une petite centrale photovoltaïque dont le principe de fonctionnement permet de suivre la course du soleil”. Après en avoir vendu 300 en 2017 en France, EDF Energies a cessé la commercialisation des ces fleurs inspirées du tournesol. Pourtant, elles semblent bien vouloir conquérir le monde du solaire !

Comment fonctionne la Smartflower ?

La fleur solaire ressemble à s’y méprendre à un énorme tournesol dont les pétales sont formés par des panneaux solaires. Ces panneaux s’ouvrent la journée, tournent avec le soleil, puis se referment la nuit, sans aucune intervention extérieure. Ces fleurs solaires sont encastrées dans le sol, et sont autoportantes. Chaque fleur comporte en fait 12 pétales qui tournent à un angle de 90°, elles sont censées produire 40% d’énergie en plus que les panneaux classiques. Elles sont surtout plébiscitées par les villes car elles s’intègrent plus facilement dans une infrastructure « verte », un éco quartier, ou un espace vert.

Quelle production pour une Smartflower ?

Bien entendu, elles sont, comme les panneaux traditionnels, productrice d’énergie propre et renouvelable. Mais elles sont tout de même assez différentes des panneaux classiques sur plusieurs critères: une Smartflower peut produire entre 3200 et 6400 kWh / an selon les régions d’après les estimations officielles d’EDF. C’est l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’un couple avec deux enfants (hors chauffage et eau chaude). Ces fleurs solaires peuvent servir par exemple de borne de recharge pour une voiture électrique, grâce à un chargeur EV rapide et efficace. En revanche, la fleur solaire s’avère beaucoup plus onéreuse que le panneau classique.

Les avantages et les inconvénients des Smarflowers ?

Les fleurs ou arbres solaires possèdent un système d’autonettoyage, ce qui permet de limiter l’entretien. De plus, il ne faut que deux ou trois heures pour installer une unité solaire. Enfin, elles sont très faciles à déplacer, contrairement aux panneaux classiques. Quant aux inconvénients, le premier étant que cette fleur solaire demande un grand espace pour fonctionner: il lui faut environ 6 mètres de diamètre ! Elles sont donc difficiles « à caser » dans les petits espaces. Le second inconvénient est leur prix, car elles coûtent beaucoup plus cher que les panneaux classiques. Le seul moyen de faire baisser leur cout est évidemment de voir la demande augmenter… Besoin de plus amples renseignements ? Contactez directement le site Smartflower. Nous ne savons pas quel succès elles auront dans les années à venir… Mais ce qui est certain, c’est qu’elles sont vraiment plus jolies à regarder que les immenses panneaux solaires rectangulaires que nous connaissons tous !