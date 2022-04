Solivus Arc : un panneau solaire incurvé et design qui produit jusqu’à 1500 kWh par an

Nous sommes tous conscients qu’il faut changer les choses en matière d’énergie. Les énergies fossiles ne sont pas l’avenir contrairement aux énergies renouvelables…Les énergies éoliennes et solaires ont désormais dépassé le charbon, et le développement de ces énergies s’accroît d’années en années. La nécessité de préserver nos ressources n’est pas une sinécure, elle est primordiale pour notre planète. Les estimations de Forbes indiquent qu’en 2030, 20% de l’électricité utilisée devra provenir du solaire compensant ainsi 35% des émissions du secteur de l’électricité. L’installation de panneaux solaires à domicile deviendrait donc essentielle pour les particuliers. Mais actuellement, l’offre se limite souvent à l’installation de panneaux photovoltaïques réservés à ceux qui possèdent « un toit » pour pouvoir les installer. Les panneaux solaires ont une durée de vie de 30 ans, période après laquelle ils deviennent des déchets solaires difficilement recyclables… Il fallait donc trouver une alternative aux panneaux solaires, peu esthétiques et finalement polluants eux-aussi, une fois démantelés de leurs installations. Mais tout pourrait changer grâce à une technologie révolutionnaire développée par l’entreprise britannique, Solivus… Cette technologie est en fait un arc solaire, le Solivus Arc… Présentation.

Quelle est cette nouvelle technologie ?

Solivus, leader en Grande-Bretagne dans le domaine des technologies d’énergies propres, proposera bientôt un produit révolutionnaire. Le Solivus Arc est une sculpture solaire tridimensionnelle recyclable conçue avec des feuilles solaires fines, flexibles et légères, capables d’alimenter les maisons ou de recharger les véhicules. Le Solivus Arc se destine aux particuliers et pourrait complètement bouleverser ce secteur en pleine expansion. Voici comment Joanna Parker-Swift, fondatrice et PDG de Solivus présente son produit : “Le Solivus Arc® est complètement révolutionnaire, offrant une alternative visuellement frappante, plus facile à entretenir et à installer, au solaire sur toiture La conception tridimensionnelle du Solivus Arc permet de capter les rayons du soleil sur plusieurs points, ce qui uniformise la production du lever au coucher du soleil. Le design imaginé n’est pas seulement esthétique, il est primordial pour qu’il puisse capter un maximum d’énergie solaire. Les panneaux incurvés de l’arc solaire sont la clé de cet ingénieux produit. D’un point de vue purement esthétique, l’arc solaire a été pensé pour s’intégrer dans toutes les maisons… Sur un balcon, dans un petit jardin et non plus obligatoirement sur un toit !

Le Solivus Arc est recyclable !

Ce point diffère énormément des panneaux solaires classiques ! En effet, les panneaux solaires traditionnels, comme nous vous l’avons dit, deviennent des déchets après 30 ans de bons et loyaux services. Et, pour le moment, aucune solution de recyclage n’est vraiment optimale. C’est une énorme différence avec l’arc solaire, qui, lui, est entièrement recyclable et ne contient aucun métaux rares. Il a une empreinte carbone minuscule amortie au bout de seulement trois mois d’utilisation. Si le solaire est un enjeu pour contrer le réchauffement climatique, il ne pourra se faire que si les panneaux solaires sont recyclables ! Le Solivus Arc serait donc un élément majeur de la transition énergétique ! La transition énergétique ne passe pas seulement par la production d’électricité mais également par les matériaux qui la produisent. En d’autres termes, si le producteur d’énergie solaire n’est pas recyclable, c’est un cercle vicieux et le planète souffre toujours !

Les détails du Solivus Arc

Concrètement, le Solivus Arc est un système qui peut aussi être le partenaire de votre voiture électrique. L’arc solaire peut produire 1 kW avec une moyenne située entre 850 et 1500 kWh par an selon la région dans laquelle il se trouve. Il pourrait donc alimenter un véhicule électrique pour 5000 à 8000 kilomètres par an et ce, pendant 20 ans. Le Solivus Arc peut être monté en série, ce qui veut dire qu’avec quatre unités, il serait possible d’alimenter une maison de taille moyenne ou de parcourir 38 000 kilomètres par an avec sa voiture électrique. La fondatrice explique qu’elle a fondé Solivus dans le simple but d’alimenter sa propre maison sans dépendre du réseau électrique. L’entreprise préconise un espace de 2 m² pour chaque Solivus Arc et estime qu’un Solivus est nécessaire par chambre dans la maison… Une manière facile de savoir combien il faut de capteurs pour une maison…

Quand sera-t-il disponible et à quel prix ?

Le Solivus Arc devrait entrer en fabrication à la fin de 2022 mais l’entreprise précise, que, dans un premier temps, il ne sera disponible que pour les premières précommandes réservées en amont. La demande risque d’être très forte et sera donc disponible uniquement aux Etats-Unis dans un premier temps. Le Solivus Arc devra être installé dans un endroit ensoleillé et exposé Sud. Au Royaume-Uni, son pays d’origine, il devrait pouvoir produire 1000 kWh par an, mais bien plus dans les pays plus ensoleillés. L’installation sera réalisée uniquement par des salariés de l’entreprise. Il est possible de le réserver pour 100 livres sterling, mais à termes il coûtera 3500£, le paiement pourra être effectué en plusieurs fois. Vous pouvez télécharger la brochure complète ici. Plus d’infos sur solivus.com