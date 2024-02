EHM dévoile un moteur thermique à 5 temps carburant à l’hydrogène

L’hydrogène est une source d’énergie qui peut être utilisée pour produire de l’électricité, alimenter l’industrie et propulser nos moyens de transport. L’humanité utilise ce gaz depuis plusieurs siècles, mais jamais auparavant il n’a suscité autant d’intérêt qu’aujourd’hui. Et pour cause, le changement climatique nous oblige à trouver des alternatives écologiques aux combustibles fossiles. En effet, lorsqu’elle réagit avec l’oxygène, la molécule ne produit que de l’eau, de l’électricité et de la chaleur. Puisqu’elle ne contient pas de carbone, elle ne génère pas de dioxyde de carbone (CO2). En France, la start-up finistérienne Efficient Hydrogen Motors, mieux connue sous l’acronyme EHM, est l’une de ces entreprises technologiques qui croient en l’avenir de la propulsion à hydrogène.

Un moteur à injection directe d’hydrogène

Effectivement, EHM développe depuis quelques années une technologie de moteur à hydrogène pensée pour le secteur industriel et celui de la mobilité lourde. Contrairement à la technologie des piles à combustible à hydrogène, l’approche adoptée par la jeune société française, basée à Châteaulin, dans le Finistère, est relativement différente. Au lieu de transformer le combustible en électricité pour alimenter un moteur électrique, Efficient Hydrogen Motors mise sur un concept qui consiste à injecter directement celui-ci dans la chambre de combustion. Autrement dit, la start-up travaille sur un moteur à injection directe de H2.

Le marché des groupes électrogènes comme première cible

Protégé par cinq brevets, le moteur à hydrogène d’EHM vise maintenant la commercialisation après un long processus de développement et de tests. L’entreprise envisage de lever 100 millions d’euros durant les trois prochaines années pour construire une unité de production à Châteaulin. Ce projet sera mené en partenariat avec la région Bretagne. Dans un premier temps, la société ciblera le marché des groupes électrogènes avant de s’attaquer à celui des transports lourds. EHM prévoit notamment de proposer des versions adaptées aux bennes à ordure, aux bateaux de pêche et aux camions de transport de marchandises. L’usine emploiera une cinquantaine de personnes et produira au départ 3 500 unités par an. À terme, Efficient Hydrogen Motors vise une production annuelle de 9 000 unités.

Un moteur à 5 temps

Il faut savoir que le bloc révolutionnaire adopte un cycle à cinq temps. D’après EHM, cette conception augmente la fiabilité et permet de résoudre le problème de l’autoallumage inhérent aux moteurs à combustion à hydrogène à quatre temps. En conséquence, le rendement serait largement supérieur à celui des moteurs thermiques conventionnels, à savoir plus de 50 % contre seulement 37 % en moyenne pour ces derniers. Enfin, sachez que le modèle qu’EHM prévoit de mettre en production développera une puissance de 360 chevaux (265 kW). Plus d’infos : ehm.bzh. Que pensez-vous des moteurs à hydrogène ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .