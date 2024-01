ThayerMahan, l’invention d’un « bouclier de bulles » qui protège la vie sous-marine près des éoliennes offshore

La quête des énergies renouvelables est présente partout dans le monde. Parmi ces énergies, nous pourrions citer les panneaux solaires et les fermes solaires ou les hydroliennes. Mais, il est en une sur laquelle misent de nombreux pays, c’est l’éolienne offshore. Plusieurs éoliennes ont déjà été installées partout dans le monde, et notamment au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Si tous s’accordent pour reconnaître le potentiel de production d’énergie de ces systèmes, ils sont aussi nombreux à se questionner sur l’impact de ces immenses monstres d’acier fixés au fond de l’océan. Des associations écologiques avancent que ces « intrus » dans l’océan, auraient un impact négatif sur la faune, et spécialement les baleines, ou les dauphins. Pour pallier ce problème et tenter de perturber, le minimum, la faune sous-marine, la compagnie maritime ThayerMahan Offshore invente le premier « bouclier de bulles ». Découverte.

Pourquoi les éoliennes affectent la vie sous-marine ?

Personne ne conteste le fait que les éoliennes, et donc l’utilisation du vent pour produire de l’électricité, soit un système d’avenir pour parvenir à la transition énergétique. En revanche, de nombreuses associations écologistes s’insurgent contre ces éoliennes, qui perturbent l’écosystème sous-marin. Et, c’est finalement assez aisé à comprendre. Lors de la période des travaux d’installation, les énormes machines qui battent les fonds des océans sont très bruyantes, et émettent donc des sons qui perturbent les animaux marins. C’est notamment le cas des baleines ou des dauphins qui se déplacent grâce à leur sonar. Et, lors de la mise en service, puis de l’exploitation, les éoliennes continuent de perturber le « passage » de ces animaux, qui peuvent se trouver complètement désorientés. L’idée du rideau à bulles serait donc de réduire l’impact des éoliennes sur la faune.

Le rideau de bulles, qu’est-ce que c’est ?

« Le battage de pieux dans l’océan est très, très bruyant », explique Richard Hine qui travaille pour la compagnie ThayerMahan Offshore, constructeur d’éoliennes. Désormais, les navires de la compagnie travaillent avec des boucliers de bulles, pour atténuer les bruits de battage. Une première mondiale ! La conception efficace des rideaux de bulles repose sur l’utilisation de tuyaux en caoutchouc perforés et doublés d’acier, soigneusement enfoncés dans le fond marin pour former deux anneaux concentriques autour d’un monopile. Lors du battage des pieux, les ondes sonores se propagent, cette énergie acoustique doit traverser les deux parois d’air créées par les bulles, réduisant ainsi considérablement leur impact. Pour ce faire, les navires ThayerMahan sont équipés de puissants compresseurs d’air, responsables de la création de ces bulles. « Entre 80 et 90 % de l’énergie acoustique peut être supprimée et placée en dessous de niveaux nocifs pour les mammifères marins », selon Richard Hine.

La protection de la faune sous-marine, un enjeu essentiel

Aux États-Unis, le gouvernement de Biden a fixé l’objectif de 16 parcs éoliens offshore d’ici à 2025, espérant alimenter 10 millions de foyers en énergie fournie par les éoliennes d’ici à 2030. Mais, les eaux des États-Unis sont aussi l’endroit du monde, où l’on recense le plus de baleines bleues, une espèce en voie d’extinction. Les récents et multiples échouages de cétacés sur les plages américaines prouvent qu’elles sont désorientées, pour différentes raisons. C’est notamment le cas du réchauffement climatique qui fait que les courants ne sont plus aux mêmes températures, et peut-être à cause des constructions d’éoliennes, qui les écartent de leurs trajets habituels.

C’est donc pour éviter leur disparition que cette compagnie maritime tente une nouvelle approche de protection. Il faudra patienter quelques années pour savoir si l’impact du rideau de bulles sur les baleines aura eu un impact positif, mais il est déjà génial d’essayer, non ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur thayermahan.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .