Avec des vents violents, des rafales et des pluies diluviennes, ce puissant typhon a fait d’importants dégâts en Chine. Mais il a aussi permis à la turbine éolienne offshore des entreprises Goldwind et China Three Gorges Corporation d’établir un nouveau record de production d’énergie. Le 1 septembre 2023, ce système de 16 MW est parvenu à générer 384,1 MWh sur seulement 24 h. Il est installé au large des côtes de Pingtan, dans la province du Fujian. Il a surpassé le précédent record de 363 MWh, établi en août 2023, par le prototype d’éolienne en mer V236 de l’entreprise Vestas, basée au Danemark. Quels sont les différents facteurs qui ont contribué à l’atteinte de cette production d’électricité impressionnante ? Explications.

La conception innovante du MySE 16-260

Grâce à sa conception unique, cette éolienne en mer intelligente est capable de produire de l’énergie, même avec une vitesse de vent au-delà de 25 m/s. En effet, ses pales peuvent être ajustées en temps réel. Cette caractéristique aurait permis à cette gigantesque turbine de continuer de fonctionner, et ce, à pleine vitesse. Le bord de ses pales peut tourner à une vitesse équivalant à 70 % de la célérité du son. À titre de comparaison, les turbines traditionnelles s’arrêtent automatiquement lorsque le vent souffle à une vitesse supérieure à 25 m/s. Ce verrouillage automatique est essentiel pour éviter les surcharges.

Lors du typhon Haikui, le MySE 16-260 a continué de tourner, mais sa sécurité a été renforcée. Une équipe spécialisée a procédé à une surveillance minutieuse des différents composants critiques du système, en l’occurrence les générateurs, le programme de contrôle principal et le système de tangage. Elle était contrainte d’assurer un fonctionnement stable et sûr de l’éolienne dans des conditions météorologiques extrêmes. Il est à noter que ce typhon s’est abattu le début de septembre 2023 sur la province du Fujian, avec des vents de 16,97 m/s et des rafales culminant à 23,56 m/s.

Les particularités de cette éolienne offshore géante

Jusqu’à ce jour, cette turbine détient le titre de la plus grande éolienne offshore au monde. Chacune de ses pales en fibres de carbone à haute résistance mesure 123 m de long et pèse 54 t. Son rotor possède un diamètre de 260 m. Avec sa capacité nominale de 16 MW, la turbine pourrait alimenter en électricité verte environ 36 000 foyers chinois. Cette machine devrait délivrer environ 34,2 kWh d’énergie au réseau électrique national. Sa production annuelle est estimée à 66 GWh. Ce système a été déployé, fin juin, dans le Détroit de Taïwan, au sein du parc éolien offshore de Fujian, à proximité de Pingtan. Les ingénieurs de Goldwind et de China Three Gorges ont explicitement choisi cet emplacement afin que l’appareil puisse profiter des conditions de vents supérieures à 51 km/h, 200 jours sur 365. D’ailleurs, ils savaient déjà que ce site est fréquemment touché par les typhons. Soulignons que cette éolienne a été conçue pour supporter des vents violents jusqu’à 287 km/h.

Le secteur de l’énergie éolienne en Chine

L’industrie éolienne est en plein essor dans ce pays. Sa capacité éolienne installée était de 350 millions de kilowatts en 2022 (+16,6 % sur un an). Dans ce secteur, les technologies utilisées ne cessent d’évoluer en termes de taille, de puissance et de résistance. Prochainement, le MySE 16-260 de Goldwind pourrait être dépassé par le futur système éolien de 18 MW de l’entreprise China State Shipbuilding Corporation. Plus d’informations : Scmp.com

