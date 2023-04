Vestas : l’éolienne de 15 MW atteint sa pleine puissance nominale et alimentera environ 20 000 foyers

La technologie éolienne en mer constitue un élément clé afin de réussir la transition énergétique mondiale. Elle est prisée pour son faible impact environnemental et sa grande capacité de production grâce à des conditions de vent favorables au large des côtes. La société Vestas figure notamment parmi les références dans ce domaine. Elle avait dévoilé en février 2021 son éolienne offshore appelée V236-15.0 MW. D’après ce fabricant, la surface balayée par les pales de cette immense turbine serait supérieure à 43 000 m². Elle bénéficierait donc de performances élevées, avec une production annuelle autour de 80 GWh. Nous vous convions à mieux connaître ce projet à travers cet article.

Le développement de cette gigantesque turbine éolienne depuis 2021

Ce prototype a été développé sur les sites de recherche, de développement et de production de cette entreprise danoise. Les moules des pales ont été réalisés dans une usine située à Lem. Les pales ont été ensuite mises au point dans une usine implantée à Nakskov. La nacelle a été fabriquée et montée à Lindø, dans le port d’Odense. Les principaux composants de la turbine éolienne ont été préassemblés à Østerild. En amont de son installation en pleine mer, ce prototype avait subi plusieurs différents tests et vérifications dans les sites d’essai de l’entreprise et auprès de ses partenaires.

L’installation du prototype en décembre 2022

Fin 2022, le fabricant avait installé ce prototype au centre d’essai national d’Østerild, dans le Jutland occidental, au Danemark. S’élevant à 280 m au-dessus de la mer, cette turbine éolienne serait la plus haute parmi toutes les éoliennes offshore développées jusqu’à présent. Elle pourrait produire plus de 80 GWh d’électricité sur un an. Cette production suffirait à alimenter environ 20 000 foyers, selon Vestas. De plus, en remplaçant les solutions d’énergie polluantes, cette nouvelle technologie permettrait de réduire de 38 000 t/an le CO2 émis. Durant sa première période d’exploitation, l’entreprise doit récolter des données utiles afin d’obtenir un certificat de type.

Les 15 MW atteints après seulement trois mois

La montée en puissance du prototype V236-15.0 MW était rapide, selon son concepteur. Cela avait confirmé les résultats obtenus lors des essais effectués précédemment. Après trois mois de fonctionnement, la turbine éolienne a atteint la puissance nominale de 15 MW. Le fabricant prévoit ainsi de passer à la prochaine étape qui consistera à la laisser fonctionner sans surveillance. De multiples tests seront réalisés pour suivre l’évolution des charges et des puissances. Alors que celle-ci est encore en phase de prototype, plusieurs clients font déjà appel à cette entreprise, en vue de mener leur projet offshore.

Un bel avenir pour cette innovation

Ce spécialiste d’énergie renouvelable a également révélé plusieurs contrats de collaboration qu’il a récemment obtenus. En effet, en Allemagne, quatre parcs éoliens d’une capacité totale de 1,6 GW seront posés au nord de l’île de Juist. Pour ce grand projet, le fabricant devra fournir au moins 104 turbines de 15 MW. En Corée du Sud, un vaste parc éolien flottant d’une puissance nominale de 495 MW sera installé. À New York, aux États-Unis, les futurs parcs « Empire Wind 1 » et « Empire Wind 2 » auront une capacité de 2,1 GW au total. La société devrait assurer la fourniture de nombreuses autres unités de V236-15.0 MW pour réaliser des projets tels que le « MunmuBaram » de 1,3 GW en Corée du Sud et le « Inch Cape » de 1,1 GW en Écosse. Plus d’informations : vestas.com