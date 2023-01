Cette gigantesque éolienne de 18 MW alimentera à elle seule plus de 40 000 foyers en électricité

Sans mauvais jeu de mot, les éoliennes ont le vent en poupe et sont l’objet de toutes les attentions de nombreux chercheurs. Réduire la dépendance énergétique d’un pays, utiliser une énergie propre et renouvelable, produire de l’électricité moins chère sont tous les enjeux du développement de l’énergie éolienne. La Chine vient d’annoncer que sa colossale éolienne capable de produire 18 MW serait sur le point d’être inaugurée. Si l’annonce se vérifie, cette éolienne deviendra la plus grande éolienne au monde offshore jamais réalisée et également la plus puissante. Une éolienne hors norme, susceptible d’alimenter des milliers de foyers en électricité. Découverte.

Qui a inventé cette éolienne monstrueuse ?

Avant l’arrivée de cette nouvelle éolienne géante, la plus puissante au monde était l’Haliade-X, l’œuvre de l’entreprise franco-américaine GE Renewable Energy et annoncée en décembre dernier. Selon le fabricant, elle a déjà reçu la certification de DNV, le plus grand organisme au monde dans ce domaine, pour des opérations allant jusqu’à 14,7 MW. Ce dernier chiffre évoqué en faisait donc officiellement l’éolienne la plus puissante du monde, mais la Haliade-X ne pourra pas porter cette couronne longtemps. C’était sans compter sur le fabricant chinois CSSC Haizhuang, une filiale de China State Shipbuilding Corporation, qui vient de dévoiler un prototype d’éolienne offshore capable de produire encore plus : 18 mégawatts (MW). Son nom : H260-18 MW.

Des dimensions hallucinantes !

Imaginez le monstre d’acier que peut être l’H260-18 MW qui reste un prototype pour le moment. En revanche, elle pourrait rapidement devenir une réalité. Le diamètre de son rotor est de 853 pieds, soit 260 m. Elle mesure 220 m de hauteur, soit seulement 92 m de moins que la tour Eiffel, sans l’antenne ! Chaque pale de la turbine mesurera 128 m de long et la totalité de la turbine balayera une surface de 53 000 m2, soit l’équivalent de six stades de football réunis environ. Les pales se doteront d’une commande de pas indépendante, ce qui permet de réduire les charges sur ces dernières. De plus, afin de réduire les problèmes liés aux approvisionnements des matières de fabrication, CSSC explique que 80 % des composants de cette éolienne géante seront fabriqués en interne.

Quel sera son potentiel de production d’électricité ?

Toujours selon les données fournies par l’entreprise qui a inventé cette « géante des mers », l’H260-18 MW sera capable de produire 44,8 kW d’électricité par tour à pleine puissance. Une seule éolienne pourra produire soixante-quatorze millions de kilowattheures d’énergie propre par an, soit pourvoir en électricité l’équivalent de 40 000 foyers. À l’évidence, avec une éolienne de 16 MW conçue par MingYang de Goldwind/China de Three Gorges Corporation ou avec les 15 MW proposés par GE, Siemens Gamesa et Vestas, cette éolienne chinoise surpasse toutes ses concurrentes ! La concurrence est rude en matière d’éolienne, mais c’est peut-être une bonne nouvelle, car cela pousse les experts du monde entier à inventer ou à réinventer des systèmes capables de produire de l’énergie propre. Aucune date de mise en service n’aencore été annoncée pour le moment, mais à la vitesse à laquelle travaillent les Chinois, cela pourrait arriver très rapidement ! Plus d’informations : ge.com