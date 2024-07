L’entreprise Sweetch Energy va produire de l’énergie 100 % propre avec l’eau de mer des estuaires

Bien que la part des énergies renouvelables dans la production mondiale d’électricité ait atteint 30 % en 2023, selon des chiffres publiés sur le site CDE, elle reste en retrait par rapport à celles des énergies fossiles. Les techniques de production d’électricité bas-carbone qui émettent moins d’émissions de gaz à effet de serre doivent ainsi être sollicitées davantage. En France, la start-up Sweetch Energy a décidé d’exploiter une source d’énergie naturelle et renouvelable : l’énergie osmotique. Elle s’est donnée pour mission de répondre aux besoins croissants en électricité du pays et dans le monde, en produisant et en distribuant une énergie compétitive et 100 % propre grâce à une technologie innovante : l’Ionic Nano Osmotic Diffusion.

Une technologie fabriquée avec des matériaux biosourcés

La technologie mise au point par Sweetch Energy tire parti de l’énergie osmotique, ou énergie bleue, produite par la rencontre entre l’eau douce et l’eau salée. Plus précisément, elle exploite la différence de salinité entre ces eaux grâce à des membranes spéciales, fabriquées à partir de matériaux biosourcés, pour produire de l’électricité. Ces membranes, couplées à des systèmes d’électrodes exclusifs, peuvent atteindre des performances inégalées. La start-up française souligne qu’elles ont nécessité énormément de recherche, surtout au niveau des matériaux. Selon Sweetch Energy, cela n’a pas du tout démotivé les fondateurs Bruno Mottet et Lyderic Bocquet, qui ont fini par trouver un matériau biosourcé issu de matière organique renouvelable.

Produire de l’électricité verte en permanence et à moindre coût

Si la jeune pousse s’est tournée vers l’énergie osmotique, c’est en raison de ses nombreux avantages. En effet, l’énergie bleue permet de produire de l’électricité verte, renouvelable, disponible en permanence et surtout abordable, grâce à l’Ionic Nano Osmotic Diffusion. Elle n’est pas soumise aux conditions climatiques, contrairement à l’énergie solaire et éolienne, et elle est disponible massivement sur toute la planète. D’après les estimations de Sweetch Energy, l’ensemble des estuaires et des deltas dans le monde libèrent environ 30 000 TWh d’énergie osmotique. Pour eux, il est tout à fait possible d’augmenter la part de la production mondiale d’électricité via les énergies renouvelables à plus de 65 %, d’ici à 2025. « Grâce à notre technologie INOD, l’énergie osmotique va devenir un nouveau pilier du mix électrique mondial… C’est la seule solution au monde capable de convertir en continu l’eau salée en électricité à un prix compétitif », ont-ils déclaré dans un communiqué de presse.

Un développement à grande échelle prévu par Sweetch Energy

La start-up rennaise a levé des fonds en 2023 (environ 25 millions d’euros), afin de déployer à grande échelle sa technologie, en France et à l’international, et créer une filière industrielle de l’énergie osmotique. Outre le démonstrateur en cours de construction, elle prévoit de construire, entre autres, une usine de 3 000 m² à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Pour information, cette invention de la start-up Sweetch Energy a été sélectionnée dans la catégorie « PME » du Prix de l’inventeur européen 2024.

Protégé par huit familles de brevets ( EP3344374B1 et EP2909477B1 pour en citer deux), l'Ionic Nano Osmotic Diffusion a le potentiel de répondre durablement aux besoins énergétiques croissants et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, à la fois coûteux et polluants. Plus d'informations : sweetch.energy.