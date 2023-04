Gazelle Wind Power invente un flotteur innovant qui facilite l’installation des éoliennes offshores

L’énergie éolienne est probablement celle sur laquelle mise de nombreux pays. Reconnaissons que le vent est une énergie inépuisable, propre et qu’elle n’émet aucun gaz à effet de serre. Cependant, l’installation d’éolienne, notamment offshore, pose un problème majeur, car elles chamboulent l’environnement marin, les fonds sous-marins et peuvent menacer les faunes et flores locales. Les vents forts et les courants océaniques relevés sur les zones d’implantation sont aussi des défis à relever pour les ingénieurs. Pour répondre à cette problématique, la société irlandaise Gazelle Wind Power a développé un nouveau type de flotteur qui pourrait faciliter l’installation d’éoliennes offshore. Découverte.

Le flotteur pour éolienne, qu’est-ce que c’est ?

Des flotteurs existent déjà, mais celui inventé par l’entreprise irlandaise se caractérise par une plus grande stabilité. Il est aussi plus léger et moins onéreux que les modèles actuels. Concrètement, il dispose d’un contrepoids central et de trois bras pour l’ancrage dans les fonds marins. Le flotteur peut être déplacé verticalement ou horizontalement. Ce qui permet de limiter l’inclinaison et de le rendre plus résistant aux courants océaniques et aux vents forts. Pour tester son efficacité, le dispositif est testé dans une ferme pilote dans le nord du Portugal, au large d’Aguçadoura. Une collaboration est en cours avec Wam Horizon, une société d’investissement portugaise spécialisée dans les énergies renouvelables.

Pourquoi choisir le Portugal pour réaliser les premiers tests ?

Dans ce petit pays d’Europe, l’ambition est de devenir un acteur majeur de l’énergie éolienne offshore ayant comme objectif de produire 10 GW de parcs éoliens offshore d’ici à 2030. Pour ce pays, l’éolien offshore est la clé de la transition énergétique, mais les défis les plus importants restent encore à relever. Les avantages de l’éolien offshore sont nombreux. Ils procurent un potentiel énergétique plus élevé, car les vents sont plus forts et plus constants en haute mer. Par ailleurs, construire des éoliennes offshores, c’est aussi préserver les ressources terrestres agricoles.

Une éolienne offshore ne condamne pas une terre nourricière, ce qui peut être le cas d’une éolienne terrestre. Enfin, cela réduit généralement les coûts de transport, car les projets éoliens offshore sont généralement situés près des zones urbaines. Cela réduit les coûts de transport de l’électricité produite. À l’évidence, les éoliennes offshores ont également une capacité de production et de stockage plus important, n’étant pas soumises aux contraintes géographiques terrestres.

Gazelle Wind Power, l’avenir des éoliennes offshores ?

Gazelle Wind Power est une entreprise spécialisée dans le développement de projets éoliens offshore créée en 2012. Gazelle Wind Power se concentre sur le développement de projets éoliens offshore en France, notamment dans les zones de l’Atlantique et de la Méditerranée. L’entreprise travaille en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux pour développer des projets éoliens offshore de grande envergure.

L’entreprise se concentre sur la réalisation de projets éoliens, offshore, durables et respectueux de l’environnement. Le flotteur inventé est donc une suite logique des actions de l’entreprise qui, ancré dans les fonds marins avec un système de câbles, pourrait faciliter le développement de cette énergie d’avenir. Plus d’informations ? Rendez-vous sur Gazelle Wind Power.