Le saviez-vous ? Toutes les cartes du monde (et planisphères) sont fausses !

Remontons un peu dans le temps et souvenons-nous de nos cours de géographie: dans toutes les salles de classe se trouve un planisphère qui représente une carte du monde, avec en haut à gauche l’Amérique du Nord, en bas à droite, l’Australie, et en plein centre de ce planisphère, l’Europe, notre « vieux continent » ! Mais saviez-vous que les planisphères que l’on nous montre depuis des centaines d’années sont tout simplement faux ? Partons du principe que la Terre est ronde, n’en déplaise aux pros « Terre Plate », vous êtes-vous déjà demandé comment représenter un globe sur une surface plane ? Cette projection, baptisée carte du monde de Mercator, est en fait centrée sur l’Europe, mais dans la réalité, c’est une tout autre histoire… Explications.

Prenons un exemple concret !

Sur la projection de Mercator, vous remarquez que le Groenland et l’Afrique entière semblent être de même superficie Dans la réalité, le continent africain est quatorze fois plus grand que le « petit » Groenland, en termes de superficie. Ce continent Africain est en fait aussi grand que les Etats-Unis, la France, l’Espagne, l’Allemande, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Europe de l’Est, la Chine, le Japon et l’Inde réunis… Concrètement, le continent africain permettrait de caser tous ces pays sur sa surface… On peut alors se demander pourquoi l’Afrique semble si petite ?

Pourquoi ces « grosses erreurs » de cartographie ?

C’est en fait assez simple à comprendre: d’abord, il est impossible de reproduire une sphère sur une surface plane sans qu’il n’y ait de distorsion. Le planisphère est donc une représentation de chaque coin du globe sur une surface plane… Un planisphère européen fera par conséquent un focus sur l’Europe et un planisphère chinois, sur la Chine. La carte du monde n’est donc pas faite pour représenter le monde mais pour exprimer un point de vue sur le monde. D’ailleurs, le planisphère a été inventé pour les navigateurs…

Le planisphère, un outil de navigation au départ

En 1569, Gérard Mercator crée une carte du monde pour faciliter les navigations en mer et donc, le commerce… Mais aussi les colonisations ! Son planisphère permet alors de tracer des routes de navigation en conservant les angles grâce à l’utilisation du compas. Mais sur cette représentation, plus on s’éloigne de l’Equateur, plus les surfaces sont agrandies… Ce qui explique la grandeur du Groenland et la petitesse de l’Afrique ! Malheureusement, ce planisphère a encouragé les colonisations de ceux qui se croyaient vivre dans de « grands pays » sur les « petits pays » … D’où la colonisation de tous les pays d’Afrique par différents pays européens, comme la France pour le Sénégal, le Royaume-Uni pour le Ghana, ou encore le Portugal pour le Mozambique, entre autres. Cette représentation de Mercator a donc, semble-t-il, été également été un facteur aggravant dans cette quête des terres.

Pourquoi faudrait-il changer tout ça ?

Comme on vous l’a dit, cette représentation de Mercator a encouragé la supériorité européenne et créer une fracture énorme entre l’Europe et l’Afrique, que l’on peut encore constater aujourd’hui. Lorsque l’on représente une carte du monde, on choisit réellement quel pays ou continent mettre au « centre du monde » et l’on projette les autres pays autour de ce centre délibérément choisi. Changer notre point de vue sur le planisphère aurait probablement pu changer le cours de l’Histoire… L’Afrique, au vu de sa grandeur, n’aurait peut-être pas été considérée longtemps comme un pays du « tiers-monde » ? Et l’Europe aurait peut-être été colonisée par l’Afrique, allez savoir ?

D’autres projections existent

Il y a d’abord la projection de Peters, qui est équivalente à celle de Mercator mais qui prend en compte la taille réelle des superficies des pays. Cette projection ne peut pas être utilisée pour la navigation car elle conserve les proportions mais pas les angles ni les distances… Elle permet de se rendre en compte de la grandeur de certains pays que l’on croyait minuscules. Il existe aussi la projection de Fuller, inventée par un architecte japonais, qui représente le monde sous une forme rectangulaire.

L’architecte a divisé le monde en 96 triangles pour en faire une pyramide rectangulaire. Puis, il a déplié le tout pour en faire un rectangle. La projection de Fuller est la plus respectueuse des rapports de grandeur de chaque pays, mais également des océans… Les géographes s’accordent à dire que toutes les projections devraient être aujourd’hui enseignées, et non uniquement celle de Mercator, qui donne une vision faussée du monde. En bref, les planisphères européens devraient à jamais disparaître des murs de la salle d’Histoire Géo.

Comparer la taille réelle des pays

The True Size est un site en ligne totalement gratuit qui permet de faire des comparaisons de distance ou de surfaces. On peut par exemple y découvrir que l’on pourrait « placer » cinq fois la France sur le territoire de l’Inde. Pour l’utiliser, il suffit de taper en haut à gauche le nom du pays que vous souhaitez comparer. Vous n’aurez plus ensuite qu’à le déplacer sur un autre pays, un océan, un continent pour voir le rapport !