Voici la plus longue marche pédestre du monde (22 500 kilomètres)

Amateurs de randonnées, cet article devrait vous plaire ! Vous avez sûrement l’habitude de parcourir des kilomètres à pied en traversant forêts et sentiers battus. Mais avez-vous déjà parcouru pas loin de 22 530 kilomètres à pied ? Eh bien, pour les courageux, c’est possible !

En effet, il existe un chemin traversant le monde allant de l’Afrique du Sud à l’extrême nord-est de la Russie. Si vous faites partie des plus courageux, sachez que ce parcours se fait uniquement à pied, traversant la mer et les rivières à l’aide de petits ponts.

La plus longue distance à pied sur Terre

Avec une distance mesurant plus de 22 000 kilomètres, ce chemin est sans aucun doute le plus long existant sur Terre. Celui-ci prend fin au nord-est de la Russie; il est actuellement impossible d’aller plus loin puisque le chemin n’est plus praticable à pied.

Afin de parcourir cette distance, une personne marchant à un rythme normal aurait besoin de près de trois ans pour venir à bout de cette longue balade. De plus, certains objets essentiels devront être emmenés par le marcheur. Il serait même dans l’obligation de vendre certains d’entre eux pour en acheter d’autres sur le chemin.

Ce très long chemin passe par tous les climats, du plus chaud au plus froid. Mais il est également parsemé d’embûches tels que les pays en guerre ou encore les possibles rencontres avec des animaux tropicaux.

Les pèlerinages deviennent assez rapides comparés à celui-ci

Il est bien connu que des milliers de gens parcourent chaque année de longues distances dans le cadre de différents pèlerinages. Eh bien, à titre comparatif, sachez que les différents pèlerinages qui existent ne sont qu’une partie de plaisir à côté du plus long chemin du monde.

Pour vous donner une idée, le Camino de Santiago qui mène au sanctuaire de Saint-Jacques l’Apôtre situé dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle ne parcoure qu’environ 800 kilomètres.

Le sentier des Appalaches, quant à lui, longe la bordure orientale des Etats-Unis sur une distance d’environ 3 200 kilomètres “seulement”. Autant dire que, comparé au chemin de 22 350 kilomètres, ce n’est qu’une promenade de santé.

Arthur Blessit, ou l’homme qui a parcouru la plus longue distance au monde

Arthur Blessit, âgé de 79 ans, est connu comme étant l’homme ayant parcouru le pèlerinage religieux le plus long. A lui seul, cet homme a parcouru plus de 64 373 kilomètres depuis 1969. Bien qu’il n’ait pas parcouru toute cette distance en une seule fois, Arthur Blessit a foulé les sept continents qui composent notre Terre. Et tout cela en portant une grande croix et en prêchant ses croyances chrétiennes.

Au cours de ses 50 années de carrière de marcheur, Arthur Blessit a donc parcouru le monde et marché dans toutes les nations de la Terre. Et ce, jusqu’en Antarctique.

Au rythme auquel cet homme a parcouru le plus long pèlerinage connu, parcourir ce chemin de 22 350 kilomètres lui prendrait environ 13 années. Sans compter les arrêts nécessaires chaque jour afin de reprendre des forces. Autant dire que n’importe qui ne peut pas réaliser cet exploit qui reste à ce jour jamais réalisé.