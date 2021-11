Ce panneau perdu en pleine foret est également une borne de recharge solaire pour les randonneurs

Les balades et randonnées en forêt c’est toujours sympa et cela permet de se déconnecter de la ville, du bruit. et de son smartphone. Certes, la déconnexion fait un bien fou, mais justement, en forêt, il est quand même plus rassurant de savoir son smartphone chargé. En Roumanie, la société Telekom Romania vient de dévoiler un panneau solaire de signalisation en forêt pour recharger vos batteries.

Le dispositif s’appelle tout simplement Forest Charger, il suffit juste de se perdre ou de se promener près du panneau solaire. Toujours est-il que, dans le pays du comte Dracula, c’est plutôt rassurant de savoir que l’on pourra recharger son téléphone en cas de rencontre avec un vampire égaré.

Comment ça marche ?

Le panneau, qui ressemble à une petite maison pour oiseaux (ou à nos bornes de gaz françaises) est solaire, ce qui permet leur alimentation en énergie, et donc la recharge de votre smartphone, grâce à des prises en pleine forêt. Pour le moment, un seul chargeur a été mis en service; il se situe entre la frontière slovaque et polonaise.

Ils pourraient toutefois être développés à plus grande échelle très bientôt. Et si vous ne vous baladez pas en Roumanie, vous pouvez toujours opter pour des chargeurs solaires ou des batteries externes. Au moins, vous pourrez vous perdre n’importe où, même loin de ce type de dispositif.

Mais au fait, comment recharger son téléphone dans la nature ?

Trois options s’offrent à vous pour recharger votre téléphone sans électricité. Encore faut-il posséder les outils adéquats.

Le chargeur solaire reste un outil indispensable à tout randonneur. De plus en plus de batteries externes solaires sont proposées et cela fonctionne plutôt très bien. Toutefois, il faut penser à les laisser au soleil la journée, et de préférence, les charger avant de partir en randonnée.

Le chargeur à manivelle ou à dynamo est super pratique quand le soleil n'est pas au rendez-vous et que vous ne disposez pas d'électricité. C'est hyper simple à utiliser et ça ne coûte pas plus de 50€; nous en avons un qui ne quitte jamais la voiture.

Faire du vélo: c’est le même principe que le chargeur à dynamo. En branchant simplement un système adapté sur votre vélo, vous pouvez recharger votre smartphone en pédalant tout au long de votre randonnée. Une fois à bon port, vous n’avez plus qu’à prévenir vos proches que vous êtes bien arrivé(e) à destination.

Comme vous le voyez, il existe plusieurs manières de recharger son smartphone sans électricité… La déconnexion, c’est une très bonne idée, mais mieux vaut quand même avoir un téléphone chargé sur soi si l’on se promène seul. Et on vous rappelle que même sans réseau, les numéros d’urgence restent accessibles et à utiliser à bon escient.