Scandibérique : la plus longue piste cyclable du monde permet de parcourir l’Europe en traversant 7 pays à vélo !

1054 kilomètres séparent Maubeuge (59) de Saint Jean Pied de Port (64), et ces 1054 kilomètres porte un nom pour celles et ceux qui s’engagent sur les chemins de Compostelle ! Le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle travers l’Europe du Nord au Sud. Ce pèlerinage qui mène à la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle est l’un des plus importants de la religion chrétienne.

Le chemin de Saint Jacques se fait traditionnellement à pied, mais il est possible de la faire à vélo ou même à cheval… Oubliez la voiture, le train ou l’avion, ce ne serait plus un pèlerinage mais un voyage ! Si vous avez décidé de faire ce pèlerinage à vélo, nous vous proposons de découvrir « la Scandibérique », la portion française de l’EUROVELO 3. Cette « piste cyclable » géante couvre la distance entre Trondheim (Norvège) et Saint Jacques de Compostelle (Espagne), soit 5300 kilomètres à parcourir.

Eurovélo c’est quoi exactement ?

Vous avez déjà vu une carte des transports en commun parisien ? Des lignes en tous sens, des couleurs et un plan que l’on tourne et retourne pour être dans la bonne direction ! Le programme Eurovélo, c’est un peu la même chose, mais à l’échelle européenne et à vélo ! Dans les faits, il s’agit d’un réseau de 17 itinéraires cyclables ou véloroutes de longue distance à travers l’Europe. Le réseau totalise plus de 91 500 kilomètres.

Et l’EV 3 donc ?

L’EuroVelo 3 (EV 3), également dénommée « Véloroute des pèlerins » ou « Scandibérique » dans sa partie française, est une véloroute. Cette piste cyclable géante intègre un programme européen d’aménagement cyclable. Elle traverse 7 pays européens : La Norvège, la Suède, le Danemark, l’Allemagne la Belgique, la France et l’Espagne évidemment.

Voici les principales villes traversées, toutes chargées d’Histoire ou presque :

Norvège : Trondheim, Røros, Lillehammer, Oslo

Suède : Göteborg

Danemark : Frederikshavn, Aalborg, Viborg, Padborg

Allemagne : Flensbourg, Hambourg, Brême, Münster, Düsseldorf, Cologne, Bonn, Aix-la-Chapelle

Belgique : Liège, Namur, Charleroi

France : Maubeuge, Compiègne, Paris, Orléans, Tours, Angoulême, Bordeaux, Mont-de-Marsan

Espagne : Pampelune, Burgos, León, Saint-Jacques-de-Compostelle

Soulignons que la plupart des villes étapes permettent la jonction entre l’EV3 et les autres routes cyclables européennes.

Quels sont les traditionnels itinéraires du pèlerinage ?

Une fois la France traversée, vous emprunterez probablement le « Camino Francès » qui part de Saint Jean Pied de Port et arrive à Saint Jacques de Compostelle. Mais avant de fouler le sol des Pyrénées Atlantiques, faut-il déjà y arriver ! Si tous les chemins mènent à Rome, pour le coup, c’est à Saint Jean Pied de Port que ceux de Compostelle mènent les pèlerins. Et, il existe quatre itinéraires pour y parvenir :

Via Turonensis : au départ de Paris via Orléans, Chartres, Tours, Poitiers, Bordeaux

Via Lemovicensis : au départ de Limoges

Le Via Podiensis : au départ du Puy en Velay

Via Tolosane : au départ d’Arles

Un voyage au cœur de la Nature

La Scandibérique (EV3) semble beaucoup moins fréquentée que la Vélodyssée (EV1), cela étant probablement dû au fait que l’EV3 ne longe aucun littoral français. Pourtant elle offre un voyage inoubliable au cœur de la Nature et de quelques-uns des plus beaux villages français. Alors prêts pour le grand départ ? Sachez qu’il n’y a pas de meilleure période pour effectuer ce pèlerinage ! Rappelez-vous simplement qu’il y a des cols à traverser comme celui du fameux Roland… de Roncevaux et qu’en hiver il y fait très très froid… En été aussi d’ailleurs, mais un peu moins !