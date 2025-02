Flite Flitedeck (ré)invente le guidon de vélo avec un dispositif équipé d’un écran tactile

Le Flitedeck est un combo cintre + potence qui ambitionne de révolutionner le monde du cyclisme. Développé par la start-up allemande Flite, fondée par Sabrina Fischer, ingénieure moto passionnée de cyclisme, et Matthias Huber, ingénieur automobile ayant travaillé pour des marques telles que Porsche et BMW. Cet accessoire futuriste a ce qu’il faut pour transformer un vélo de route classique en un concentré de technologie capable de répondre aux exigences des cyclistes modernes. Force est effectivement de reconnaitre que le guidon de vélo est généralement considéré comme une pièce banale. En conséquence, il reçoit moins d’attention de la part des constructeurs que les autres parties du deux-roues. Avec le Flitedeck, la jeune entreprise allemande veut changer cela.

OnlyFans pour financer le projet

Fait intéressant, pour financer le développement du produit, les fondateurs de Flite ont utilisé l’argent qu’ils ont gagné avec leur compte OnlyFans. Si vous ne le savez pas encore, il s’agit d’une plateforme en ligne où les abonnés paient les créateurs pour visionner du contenu pour adultes. En dépit de cette approche de financement pour le moins insolite, le Flitedeck s’adresse à toutes les catégories d’utilisateurs qui souhaitent rendre leur expérience du vélo plus agréable. Avec sa conception qui met l’accent sur l’aérodynamisme, sans pour autant négliger l’aspect esthétique, le guidon a de quoi impressionner aussi bien les cyclistes professionnels que les cyclistes amateurs.

Un tableau de bord complet

Le combo cintre + potence intègre ce que Flite considère comme un véritable tableau de bord. Il contient un ordinateur intégré. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de recourir à un ordinateur de vélo standard. Le guidon est notamment compatible Bluetooth, ANT+ et Wi-Fi. Il comporte aussi un slot pour carte SIM qui prend en charge la 5G ainsi qu’un récepteur GPS. Le tout est géré à partir d’un écran tactile couleur de 180 × 70 mm. La batterie intégrée dispose d’une autonomie de 30 heures. Pour l’éclairage, le guidon est doté d’un phare à double faisceau conforme à la norme StVZO. La sécurité n’est pas en reste grâce à la présence d’une alarme antivol.

Prix et disponibilité

Ce qui est également intéressant, c’est le fait que le système informatique embarqué est compatible iOS et Android. Autant dire qu’il est possible de synchroniser le guidon avec un smartphone animé par l’un de ces systèmes d’exploitation. Fabriqué en fibre de carbone, le Flitedeck promet d’être résistant et léger. Il est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site web de l’entreprise à partir de 1 599 €. La start-up prévoit de produire dans un premier temps 1000 exemplaires du combo, dont la livraison devrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre de l’année prochaine.

En fonction des perspectives commerciales, une production à grande échelle pourrait être envisagée. Le Flitedeck se décline en trois largeurs (380, 400 et 420 mm) et en quatre longueurs de potence (80, 100, 110 et 120 mm). Plus d'infos : flite.bike.