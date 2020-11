Belgique : un impressionnant pont circulaire et suspendu pour faire du vélo en pleine forêt

Pédaler dans les arbres, c’est l’idée que les studios belges d’architecture BuroLandschap et De Gregorio & Partners ont mise en avant lors de la conception du Cycling Through The Trees. Conçue à la demande de l’office du tourisme de la province de Limbourg, cette installation se trouve dans le domaine de Pijnven. Comme son nom le suggère, elle consiste en une piste cyclable en harmonie avec la nature.

Une piste cyclable unique en son genre

Faire du vélo ne nous permet pas uniquement d’entretenir notre corps, cela aide également à soigner l’esprit en nous faisant sortir un peu de l’ordinaire. La piste de Pijnven vise à rendre le cyclisme encore plus agréable et plus prenant. D’un diamètre de 100 mètres, elle garantit selon nos confrères de Metalocus.es une expérience unique pour le sens. Faire du vélo dans les arbres permettrait effectivement de voir et sentir la beauté de la nature.

En plus de son diamètre comparable à la longueur d’un terrain de foot, il faut savoir que la piste Cycling Through The Trees est longue de 700 mètres. Sa hauteur maximale est de 10 mètres. Pour atteindre ce niveau, on doit monter progressivement une pente de 3 à 4 degrés, avant de redescendre sur le même dénivelé. Il convient de souligner que grâce à sa forme circulaire, le pont offre une vue à 360 degrés sur le paysage de la région.

Une installation qui se fond dans la nature

La piste située en Belgique est cyclable uniquement dans un seul sens. Cette règle a été instaurée afin d’assurer la sécurité des usagers. Et puisqu’on parle d’aspect sécuritaire, sachez qu’un filet métallique longe la structure en guise de barrière de sécurité.

Le Cycling Through The Trees est en outre soutenu par 449 poutres en acier Corten (patiné). Ce matériau a été choisi afin de faire en sorte que l’installation se fond dans la nature. En effet, au premier abord, on pourrait croire que les colonnes métalliques sont des troncs de pins.

Par ailleurs, lors de construction du pont dédié au cyclisme en pleine nature, BuroLandschap et De Gregorio & Partner ont mis l’accent sur le respect de l’environnement. Les arbres abattus pour permettre l’installation de la structure ont par exemple été déplacés vers le départ du parcours. Ils ont servi à la construction d’un pavillon d’information.

