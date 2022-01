The True Size, un site ludique pour comparer la taille (réelle) de deux pays

Lors d’un repas entre amis, il vous est peut-être déjà arrivé de jouet, discuter des pays, leurs capitales et leurs tailles ? Lorsque l’on partage un repas, on refait souvent le monde, et parfois les sujets abordés sont un peu étranges ! Si vous vous demandez combien de « France » nous pourrions mettre dans les « Etats-Unis », le site The True Size va vous aider !

Lorsque nous nous représentons la Terre, c’est évidemment sous la forme d’un planisphère… Et même si certains pensent que la Terre est plate, partons du principe qu’elle est bel et bien ronde. Sur un planisphère, il est difficile de comparer la taille des pays puisqu’ils ne sont pas vraiment ainsi dans la réalité; avec The True Size, la comparaison est plus précise, puisque le site prend en compte la « rondeur » de la Terre, précise le site byothe.fr. Explications.

La projection de Mercator comme référence

Quand on regarde un planisphère, celui-ci est basé sur la Projection de Mercator: celle-ci est une projection cartographique de Terre cylindrique tangente à l’équateur. Inventée en 1569 par le géographe Gerardus Mercator, elle est la référence pour les voyages marins notamment.

Le projection de Mercator est une projection conforme car elle conserve les angles, mais elle déforme toutefois les distances; rappelons que c’est une représentation plate de quelque chose qui est cylindrique au départ. Ainsi, une telle carte ne peut couvrir les pôles, qui sont bien plus grands que sur un planisphère: le Groenland y semble de surface égale au continent africain. Or, ce dernier est en réalité 14 fois plus grand que le Groenland… Avec The Thrue Size, on peut d’ailleurs le constater facilement !

Pourquoi la représentation est-elle faussée ?

Lorsque nous comparons les tailles des pays sur un planisphère, nous n’avons pas une représentation de la réalité. Sur The True Size, on peut remarquer qu’à mesure que nous nous rapprochons de l’Equateur, la distorsion diminue. Ainsi, le Groenland situé tout en haut du globe et semblant énorme en surface, déplacé sur le continent africain, devient un pays aussi grand que le Tchad seulement. Alors que sur un planisphère, il semble faire la surface totale du continent africain. Etonnant non ?

Quelques exemples ?

The True Size est un site gratuit et accessible à tous, et il est aisé d’y faire des comparaisons de distance ou de surfaces. Ce qui, au demeurant peut paraître ludique, nous apprend finalement des choses intéressantes. On peut par exemple voir que l’on pourrait « ranger » cinq surfaces de la France sur le territoire de l’Inde…

Prenons un autre exemple avec la Russie, un pays qui semble immense sur le planisphère:

Si l’on déplace la Russie sur l’Afrique, on s’attend à ce que le pays seul soit plus grand que le continent… Et bien non en fait regardez :

Prenez quelques minutes, voire quelques heures pour vous amusez avec ce site, et on se prend vite au jeu des comparaisons…

Comment ça marche ?

Dans le champ en haut à gauche, tapez le nom du pays que vous souhaitez comparer; un calque coloré va alors s’afficher sur le planisphère. Avec votre souris, vous n’aurez plus qu’à le déplacer sur un autre pays, un océan, un continent… Et de voir directement le résultat. Vous constaterez qu’en vous rapprochant de l’Equateur, la taille du pays diminue considérablement. Pour faciliter la comparaison, vous pouvez aussi faire pivoter votre calque coloré… C’est ainsi que vous pourrez vous rendre compte que le Chili, ce très long pays, traverserait l’Australie d’Est en Ouest en le transposant pivoté sur le continent:

Enfin, pour faire disparaître vos calques, un simple clic droit suffit ! Un chouette site qui s’il ne vous donne pas la science infuse, vous permettra d’apprendre… Et rappelez-vous qu’apprendre, c’est bon pour votre cerveau !