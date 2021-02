Environnement : Et si vous plantiez vos crayons de papier (avec capsule de graines) ?

La transition écologique ! Ces mots sont sur toutes les lèvres et deviennent un enjeu majeur pour le futur… Si le zéro déchet prend de plus en plus de place dans notre quotidien, il y a encore des efforts à faire sur de petites choses que l’on ne soupçonne pas. En matière de papeterie, le papier recyclé est devenu indispensable.

Mais qu’en est-il des autres éléments de bureau où tout est jetable ou presque. Les stylos en plastique sont jetables et souvent non utilisés jusqu’à la dernière goutte… Quant aux crayons graphites, aussi appelés crayon de papier ou crayon de bois, ils finissent aussi à la poubelle ou au mieux, dans la cheminée…

Pourtant, depuis quelques années déjà, il existe plusieurs alternatives aux différents objets d’écriture dont nous avons besoin quotidiennement. Et la star du moment c’est le « crayon à planter » ! Imaginez que 15 millions de crayons finissent à la poubelle ! Parfois même avant qu’ils ne soient plus utilisables !

Qu’est ce qu’un crayon à planter ?

Le concept est très simple… Un crayon à planter est un crayon classique, en bois, qui se taille mais qui ne se jette pas ! A l’extrémité du crayon se trouve une petite graine… Quand vous arrivez au bout de sa vie de scribe, alors il suffit de le planter dans la terre pour donner vie à une fleur… Ou bien à une plante aromatique pour cuisiner !

Ce concept existe depuis longtemps, cependant, il reste encore assez discret. Pourtant c’est une excellente idée pour ne plus jeter les crayons en fin de vie et avoir de jolies fleurs à planter. Bon, en revanche, il ne faut pas mâchouiller vos crayons, au risque de perdre à jamais la petite graine !

Sprout, leader des crayons à planter

Sprout est une marque anglaise, spécialisée dans les crayons à planter depuis quelques années déjà. Ils proposent un panel de crayons qui donnent des fleurs, des herbes aromatiques. Des crayons de couleurs existent aussi afin de sensibiliser les enfants…

Rien ne se perd, tout se transforme et c’est aussi valable pour les crayons de papier ou de couleurs ! (Les produits Sprout sur Amazon) Et la Saint Valentin approche, c’est peut-être une idée de cadeau peu onéreuse et plutôt originale non ?

