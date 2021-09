BloomingTables : un meuble pour cultiver son jardin (potager) directement sous la table à manger

Cultiver ses propres légumes ou herbes aromatiques se fait de plus en plus. Et maintenant plus besoin d’avoir un grand jardin pour faire son propre potager ! De nombreuses alternatives existent pour ceux qui n’ont pas la chance de posséder un jardin.

En effet, les potagers d’intérieurs séduisent de plus en plus de personnes. Vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans l’aventure mais vous n’avez pas assez de place ? Ne vous en faites pas, les BloomingTables pourraient bien être faites pour vous !

Les BloomingTables, qu’est-ce que c’est ?

Les BloomingsTables sont le mélange parfait entre meubles d’intérieurs et jardinières; elles vous permettront notamment de pouvoir cultiver des herbes aromatiques juste sous votre table de salon. Conçues pour être totalement polyvalentes, les BloomingTables vous séduiront à coup sûr.

Le petit format des BloomingTables est livré avec une jardinière. Celle-ci est construite directement sous une surface en verre vous permettant de profiter de votre potager. Grâce à ces tables végétales, vous avez l’opportunité de faire pousser des plantes ou encore de cultiver un mini-potager sous la surface en verre de votre mobilier.

Les BloomingTables est la première série de meubles de salon vous permettant de profiter de votre mini-potager sans qu’il ne prenne trop de place dans votre appartement. Grâce à cette série de meubles, vous pouvez faire pousser des herbes et des légumes ou cultiver des micro-pousses. Mais ce n’est pas tout ! Elles vous permettront également de profiter de belles plantes succulentes ou encore de plantes grimpantes dans votre maison.

Et elles existent en plusieurs formats

Les BloomingTables vous offriront un compromis idéal entre esthétique et pratique, et il est aussi bien possible de la placer dans votre appartement que sur votre balcon. De plus, les elles possèdent un terrarium vous permettant de faire pousser également des plantes d’intérieur.

Les tables végétales sont disponibles en 4 tailles différentes :

Une table basse,

Un bureau,

Une table d’entrée,

Une table d’appoint.

Ces 4 tables possèdent une base en acrylique imperméable en forme d’auge et un verre plat venant recouvrir la base de la table. Elles sont, de plus, toutes équipées d’une vanne de vidange en bas afin d’évacuer l’éventuel excès d’eau de votre jardinière. Le plateau en verre, quant à lui, est totalement amovible, vous permettant de pouvoir arroser et de tailler vos plantes facilement.

Comment créer un jardin aromatique ?

La culture des herbes aromatiques est très facile: en effet, ses petites plantes peuvent aussi bien se cultiver en pleine terre qu’en pot ou en jardinière sur un balcon. Les plantes aromatiques possèdent notamment des vertus condimentaires et médicinales. Nous vous donnons quelques conseils pour créer votre jardin aromatique.

Il peut-être créer sous diverses formes mais il faut faire attention aux variétés de plantes aromatiques choisies; en effet, certaines d’entre elles préfèreront le plein soleil tandis que d’autres s’épanouiront mieux à l’ombre. Pensez également à arroser régulièrement vos plantes, surtout en période de fortes chaleurs, en faisant tout de même attention à ne pas les noyer. Vous possédez maintenant toutes les astuces pour cultiver votre mini-jardin d’intérieur dans les BloomingTables. Il ne vous reste plus qu’à vous lancer !