Sobro Smart Side Table, une mini table d’appoint intelligente avec frigo intégré

La génération actuelle ne peut se passer de la technologie, et on tend à basculer vers un mode de vie connecté. La Sobro Smart Side Table a justement été conçue suivant cet esprit: cette table basse ou de de chevet innovante a plus à offrir qu’un meuble classique.

Si vous êtes un adepte de la vie connectée, ce meuble s’intégrera parfaitement dans votre maison. Il propose des technologies qui sauront répondre à vos besoins. Cette table de nuit intelligente promet donc de faciliter votre quotidien, et de contribuer à votre confort. Elle dispose à cet effet d’un certain nombre de fonctionnalités indispensables.

Une table de chevet high-tech

La Sobro Smart Side Table est une table de chevet fonctionnelle qui vous permettra de profiter de votre mode de vie connecté. Aujourd’hui, les appareils et les meubles intelligents jouent un rôle important dans notre vie quotidienne. Le fait d’acquérir un mobilier de nouvelle génération embarquant différentes sortes de technologies est une nécessité pour certains d’entre nous. Les fabricants ont bien évidemment compris l’engouement pour ce type de mobilier.

La table intelligente Sobro s’ajoute ainsi aux nombreux modèles déjà disponibles sur le marché, mais celle-ci se démarque par son design épuré. Elle possède un socle de charge sans fil: il suffit de poser sur la table vos appareils mobiles compatibles avec la recharge par induction pour activer le processus de chargement.

Des haut-parleurs Bluetooth et bien d’autres encore

La Sobro Smart Side Table est également équipée de haut-parleurs Bluetooth, ce qui vous permettra d’écouter de la musique à tout moment. La présence d’un tiroir de refroidissement thermoélectrique est essentielle pour garder vos boissons au frais. Cette table d’appoint se montre bien utile pendant les périodes de canicule !

La table de chevet intelligente Sobro est dotée de lumières LED à l’avant et à l’arrière; celles-ci peuvent être contrôlées via un smartphone grâce à l’application du même nom. On peut d’ailleurs choisir parmi une large gamme de couleurs pour l’éclairage. À noter que ladite application est disponible sur Android et iOS.

Un meuble connecté qui s’adresse à tous

Parmi les autres possibilités offertes par la Sobro Smart Side Table, sachez qu’elle peut charger deux téléphones en même temps. L’éclairage LED sur la face avant est activé par un détecteur de mouvement: la nuit, lorsque vous envisagez d’aller aux toilettes, vous serez donc immédiatement éclairé dès que la table remarquera que vous bougez. On soulignera aussi la présence de ports USB, USB-C et d’une prise secteur. Un réveil est même prévu.

Fabriquée à New York, la Sobro Smart Side Table existe en plusieurs coloris et finitions. Son prix est de 699,99 dollars et l’acheteur peut choisir une facilité de paiement qui s’étale sur 3, 6 ou 12 mois. Si vous êtes à la recherche d’une table de nuit connectée élégante et fonctionnelle, ce modèle pourrait alors vous convenir.