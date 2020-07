Coloritable : une table à colorier éco-responsable ! Parce que dessiner sur du papier, c’est démodé !

Dessiner sur du papier c’est démodé… Sur les murs ce n’est pas recommandé… Des spécialistes de la petite enfance inventent un procédé qui va ravir les enfants et les parents… Ce concept c’est la Coloritable. Les enfants peuvent colorier à l’infini sur une table faite rien que pour cela. Sans que personne ne les réprimande.

La table à colorier a été imaginée par des spécialistes et elle est confectionnée à Lille. Les drôles de bouilles sont à l’origine de cette table presque magique. Elle allié amusement, développement des enfants. Mais elle leur donne également une conscience écologique : on ne gâche plus des centaines de feuilles de papier chaque année pour faire un dessin.

Martin Duretz et Maxence Laplante, créateurs du site internet Les Marmots sont à l’origine de la coloritable. Avec Thibault Bale, créateur de l’entreprise Superburo, ils ont pu mettre leur projet en forme. Thibault gère la partie construction quand Martin et Maxence s’occupent du marketing.

La Coloritable est éco responsable.

Cette nouvelle génération de table pour enfants est fabriquée en bois issu de forêts durables européennes. L’emballage a, lui aussi, été pensé pour qu’il soit écologique. Sur le plateau, les enfants peuvent colorier à l’infini, effacer d’un coup d’éponge et recommencer. L’engouement autour de la Coloritable est tel que les trois inventeurs de décident de déposer leur marque : Les Drôles de Bouilles.

Pour tous les âges

Martine Carron, illustratrice dans le Nord a pensé les graphismes pour qu’ils s’adaptent à chaque âge… De grandes surfaces pour les plus petits et des détails pour les plus grands. La Coloritable n’est pas juste un support de dessin, c’est aussi une table qui développe l’imagination, apprend à compter, à reconnaître les formes et à apprendre les couleurs. L’enfant peut créer son propre univers et cela permet aux parents de pouvoir changer le cours des histoires qu’ils racontent. Les enfants découvriront plusieurs univers : l’océan, le potager, la ferme ou les voyages, ce sera à eux d’inventer et de colorer la suite de leurs histoires.

Départ en vacances ! ☀️On continue de notre côté à travailler sur Les Aventures des Drôles de Bouilles tout l’été ! 🔥🌈#vacances #colour #coloriage #table #colors #summer #kids #fun #été #famille #enfant Publiée par Les Drôles de Bouilles sur Vendredi 3 juillet 2020

La coloritable intéresse les particuliers mais également les écoles ou les structures accueillants des petits enfants. Le milieu hospitalier semble également conquis par ces tables innovantes et Made IN France. D’ailleurs Les Drôles de Bouilles s’inscrivent également dans une démarche solidaire puisqu’ils offrent une coloritable à un service pédiatrique toutes les 20 tables vendues… Voilà un joli cadeau de rentrée pour les petites frimousses et un investissement durable pour les assistantes maternelles peut-être ?