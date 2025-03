J’ai testé la tablette graphique HUION Kamvas 16 Gen 3, une révolution pour les graphistes ?

Si, comme moi, vous dessinez depuis un moment, vous savez à quel point une bonne tablette graphique peut changer la donne. Alors, quand la marque HUION m’a proposé le test d’un monstre en puissance, il m’était impossible de refuser ! C’est donc avec l’excitation d’une gamine dans un magasin de jouets que j’ai accepté de recevoir la tablette HUION Kamvas 16 Gen 3. La marque HUION fêtant son 14ᵉ anniversaire, elle vous est proposée à 569 €* sur le site officiel, jusqu’au 31 mars inclus. De plus, elle également disponible en Prime sur Amazon, au prix de 599,99 €*. Avec son écran 2,5 K, son stylet ultra-précis et ses molettes rotatives, cette tablette promet une expérience fluide et immersive. Je l’ai mise à l’épreuve sur plusieurs projets : illustrations manga, création de flyers pour une association et retouches graphiques détaillées. Verdict après plusieurs semaines d’utilisation ? Je vous raconte tout !

Mes premières impressions au déballage

Dès que j’ai reçu le colis, j’ai su que j’avais affaire à un produit sérieux. L’emballage est robuste, et la tablette est bien protégée dans une mousse épaisse. À l’ouverture, je découvre un écran de 15,8 pouces qui, malgré sa taille, reste étonnamment léger. Les finitions sont impeccables, avec un design sobre, mais moderne. La surface en verre anti-éblouissant a un toucher agréable, et la finesse de l’écran donne une sensation premium. En prenant la tablette en main, je remarque immédiatement son ergonomie bien pensée.

Elle n’est ni trop lourde ni trop encombrante, parfaite pour être installée sur un bureau sans prendre trop de place. Le stylet, inclus dans le pack, inspire confiance : il est bien équilibré et agréable à tenir, un bon point pour les longues sessions de dessin. Je trouve aussi un « gant » qui me permettra plus tard de poser mes doigts sur l’écran pour tenir le stylet, sans gâcher mon dessin. Première impression ? Wahou ! J’ai hâte de la tester plus en profondeur.

Branchement et installation

Pas de mauvaise surprise ici : la connexion se fait facilement via le câble USB-C fourni, et la tablette est immédiatement reconnue par mon PC sous Windows 11. Une fois les pilotes téléchargés sur le site de HUION, j’ai pu personnaliser mes touches de raccourci en quelques clics.

La configuration est fluide, et la connexion est stable sans déconnexion intempestive (ce qui est un point essentiel pour une tablette graphique). Côté compatibilité, elle fonctionne parfaitement avec Clip Studio Paint, Photoshop et Krita, mes outils de prédilection pour le dessin et la création graphique.

Un affichage époustouflant

La résolution 2,5 K QHD (2560 × 1440) sur un écran de 15,8 pouces procure un piqué d’image incroyable. Les couleurs sont éclatantes grâce à une couverture de 99 % sRGB et Rec.709, et un ΔE<1,5, garantissant une fidélité colorimétrique impressionnante. Pour mes créations de flyers et mes illustrations de style manga, c’est un vrai régal : ce que je vois à l’écran correspond parfaitement au rendu final. Je sais déjà que je vais y passer des heures, voire des nuits, tant l’utilisation est agréable !

Mon test sur ce point

Lors de la conception d’un flyer pour une association, j’ai pu jongler entre différentes palettes de couleurs en toute confiance, sachant que les tons seraient fidèles à l’impression finale. Plus besoin de corrections incessantes pour cause de couleurs faussées !

Une fluidité et une précision exceptionnelles

Le stylet HUION, basé sur la technologie PenTech 4.0, offre 16 384 niveaux de pression, avec une force d’activation ultra-sensible de 2 g. L’inclinaison de ±60° est parfaitement prise en compte, ce qui me permet de réaliser des hachures ou des ombrages avec une précision bluffante. Aucun lag détecté, même avec des pinceaux complexes sous Clip Studio Paint. Le dessin est fluide, naturel, et proche du ressenti d’un vrai crayon sur papier.

Mon test pour la fluidité

J’ai réalisé un dessin dans le style manga japonais avec des ombrages fins mêlés à du rouge éclatant. La réactivité du stylet m’a permis de créer des dégradés subtils sans effort, un vrai plus pour les artistes numériques !

Deux molettes rotatives pour un confort optimal

Autre gros point fort : les deux molettes rotatives situées de chaque côté de la tablette. J’ai paramétré la première pour zoomer/dézoomer dans mes dessins et la seconde pour changer la taille de mon pinceau. Le gain de temps est énorme, et je me demande maintenant comment j’ai pu m’en passer avant.

Couplées aux 6 touches de raccourcis personnalisables, ces molettes apportent un vrai plus pour la productivité. Par exemple, en pleine mise en page d’un visuel complexe, j’ai pu changer la taille de mes pinceaux en un seul mouvement, sans passer par les menus. C’est un détail, mais qui fait une énorme différence en termes de rapidité d’exécution.

Un confort de travail exceptionnel

L’écran est équipé d’un verre nano-gravé anti-éblouissant, ce qui réduit significativement les reflets et donne une sensation proche du papier. Après plusieurs heures de dessin, je ne ressens aucune fatigue visuelle. La texture de l’écran propose juste ce qu’il faut de friction pour éviter la sensation de « glisse » des tablettes classiques. Un pur bonheur pour les illustrateurs ! Pour m’amuser, j’ai travaillé plusieurs heures sur un projet de bande dessinée numérique et, contrairement à d’autres tablettes, je n’ai pas eu besoin de faire de pauses à cause de la fatigue oculaire. Un vrai plus !

Les caractéristiques techniques en bref

Écran : 15,8 pouces, résolution 2,5 K QHD (2560×1440)

Couleurs : 99 % sRGB, ΔE<1,5 pour une fidélité optimale

Stylet : PenTech 4.0, 16 384 niveaux de pression, inclinaison ±60°

Touches : 6 raccourcis personnalisables, 2 molettes rotatives

Compatibilité : Windows, Mac, Android (avec USB 3.1 GEN1 et DP1.2)

Connexion : USB-C avec câble fourni

Écran : Verre anti-éblouissant nano-gravé

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines de tests intensifs en illustration manga et création de flyers, je peux affirmer que la HUION Kamvas 16 Gen 3 est une réussite. La qualité d’affichage est tout simplement éblouissante, les couleurs sont fidèles et éclatantes, et la fluidité du stylet m’a permis de réaliser des tracés aussi précis que sur papier. J’ai particulièrement apprécié les deux molettes rotatives, qui ont considérablement accéléré mon flux de travail.

Entre le zoom rapide et la gestion des tailles de pinceaux, je me suis senti plus productif et moins dépendant des raccourcis clavier. Côté confort, la surface nano-gravée de l’écran réduit la fatigue oculaire, un point non négligeable pour des sessions prolongées. Et, malgré des heures passées sur mes illustrations, je n’ai ressenti aucun inconfort. Un vrai plaisir d’utilisation ! Certes, il faut prévoir un budget supplémentaire pour les logiciels de dessin, mais le rapport qualité-prix de cette tablette est excellent. Que vous soyez un illustrateur pro ou un amateur passionné, vous allez adorer dessiner dessus.

Alors, est-ce que je recommande la HUION Kamvas 16 Gen 3 ?

Oui, sans hésiter ! Pour 599,99 €* sur Amazon, ou 569 € avec la promotion jusqu’au 31 mars 2025, sur le site officiel HUION, cette tablette propose un excellent rapport qualité/prix.

Oui, sans hésiter ! Pour 599,99 €* sur Amazon, ou 569 € avec la promotion jusqu'au 31 mars 2025, sur le site officiel HUION, cette tablette propose un excellent rapport qualité/prix.

Si vous cherchez une alternative performante aux tablettes haut de gamme, sans exploser votre budget, c'est un choix que vous ne regretterez pas. Alors, prêt à donner vie à vos créations avec la HUION Kamvas 16 Gen 3 ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions !

