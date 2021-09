Une directive européenne impose (enfin) le port USB-C à TOUS les appareils de TOUTES les marques

Vous recherchez le chargeur de votre smartphone Android, mais tombez par hasard sur celui de l’Apple de votre ado ? Rageant quand nous n’avons pas le temps et surtout pénible quand il faut emmener plusieurs câbles dans ses bagages pour être sûr d’avoir le bon…

Cette « valse » des chargeurs devrait se terminer bientôt, au moins en Europe ! En effet, le 23 septembre dernier, la Commission Européenne a proposé une loi afin que le port de charge devienne unique… Et ce serait aussi valable pour les célèbres iPhones qui demandent actuellement des chargeurs spéciaux ! Et, évidemment la « future norme » ne sera pas celle d’Apple ! Explications.

10 ans pour en arriver à cette proposition !

Dix années, c’est le temps qu’il a fallu à la Commission Européenne pour tenter d’harmoniser les chargeurs sur les smartphones européens. Et apparemment, ces dix années de tergiversations s’apparentaient plus à un bras de fer avec les géants de la tech évidemment. Les négociations avec les fournisseurs n’ayant pas donné satisfactions aux politiques, ils passeront donc à la manière forte… Ils imposeront donc une nouvelle norme à tous les appareils européens : le câble USB-C.

Tous les fournisseurs devront se mettre à la page !

De nombreux smartphones récents se chargent déjà via un câble USB-C comme les Xiaomi, Huawei ou certains Samsung…. En revanche, des tablettes des mêmes marques nécessitent, elles, des chargeurs « Android » ! Cela en sera également terminé ! La nouvelle norme concernera bien tous les appareils qui se rechargent via un câble !

La directive de la Commission Européenne devrait être rapidement examinée par le Parlement puis le Conseil Européen. Cette directive concerne donc les tablettes, casques audios, enceintes, caméras, PC… Ils devront tous, disposer d’au moins une prise USB-C.

Cette directive a un but écologique puisque cela éviterait la mise au rebut de 50 000 tonnes de chargeurs inutiles chaque année ! Et cela devrait également simplifier la vie des utilisateurs… Un seul chargeur pour tous les appareils : le bonheur non ?

Apple se positionne contre cette directive !

Le contraire nous aurait étonné ! Apple est le seul constructeur qui possède son système de chargeur propre… Et même si les nouveaux Iphones sont vendus sans chargeur, le port, lui, reste le même… Impossible donc de recharger un appareil Apple avec autre chose qu’un câble Apple !

La marque à la pomme estime qu’imposer un chargeur universel est un frein à l’innovation et que cela ne ferait qu’augmenter les déchets de chargeurs… Des millions d’utilisateurs devraient effectivement changer de chargeur s’ils changent de smartphone.

De son côté, la Commission Européenne réfute cet argument et estime que, si d’autres marques comme Samsung le font, c’est également possible chez Apple ! Apple râle mais finalement opte pour un port USB-C sur l’iPad Mini 6 et il se dit déjà que l’iPhone 14 intègrera bien un port USB-C…

Le consommateur, lui, a tout à y gagner avec cette nouvelle norme… Un seul chargeur et donc un seul câble pour tout recharger… Cela évitera une perte de temps et le rachat de ses satanés câbles qui ne tiennent pas vraiment le coup dans le temps !

