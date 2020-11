Test du casque audio gamer Pro-G de OneOdio

Nous vous avons déjà présenté plusieurs fois les casques audios ou gaming de la marque OneOdio. Et il faut bien avouer que cette jolie marque tire son épingle du jeu, avec des casques d’excellente qualité à des prix parfaitement raisonnables. La nouveauté OneOdio, le PRO-G ne déroge pas à la règle.

Nous avons pu tester ses qualités et, comme pour les précédents, elles sont au rendez-vous. Le PRO-G se destine à l’écoute de la musique mais également aux gamers. Ultra-polyvalent, léger et bon marché, découvrez un petit cadeau bien sympathique à glisser sous le sapin. En en plus, il est en promotion actuellement.

Le casque OneOdio Pro-G :

Au niveau des compatibilités, le Pro-G s’avère plutôt performant : PS4, Xbox, Podcast, PC, Tablette, Smartphone, rien ne lui résiste. Pas même les appareils connexes dès l’instant qu’ils possèdent une prise jack 3.5mm. Le microphone est omnidirectionnel. Il transforme le casque audio filaire en casque professionnel parfait pour les visioconférences, si présentes dans notre quotidien actuellement. De fait, les conversations sont claires et les participants aux visioconférences ne perçoivent pas les bruits extérieurs.

Les haut-parleurs en néodyme de 50 mm lui assurent une parfaite qualité sonore ! La technologie de positionnement acoustique de OneOdio permet d’améliorer la sensibilité du haut-parleur de manière considérable. Côté confort, les coussinets d’oreilles sont rembourrés et entourent l’oreille. Aucun appui sur l’oreille, ce qui est vraiment très appréciable.

Même s’il peut être utilisé sur plusieurs configurations, il se destine en particulier aux jeux de consoles ou PC. Les haut-parleurs offrent une expérience immersive et rendent vos parties de jeux encore plus réalistes.

Caractéristiques Techniques :

Poids du produit avec emballage : 422 g

Haut-parleur : 50mm

Impédance : 32 ohms

Sensibilité : 110 dB ± 3 dB

Fréquence de transmission : 2402 MHz à 2480 MHz

Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz

Puissance nominale : 30mW

Type de fiche : 3,5 mm / 6,35 mm stéréo

Combien coûte-t-il ?

Deux manières de vous procurer le casque OneOdio Pro-G avec des réductions intéressantes :

Sur le site OneOdio Europe: Prix de départ à 37.99€ mais 30% de réduction avec le code « BonPlan30% » soit environ 26.60€

Sur le site Amazon France : Prix de départ à 29.99€ avec le coupon de 5% à cocher lors de la commande soit 28.49€ en livraison Prime. La réduction sera valable jusqu’au 22 novembre inclus.

Ce que nous avons pensé du casque OneOdio Pro-G :

Nous l’utilisons en particulier pour jouer à Animal Crossing : New Horizons sur la Nintendo Switch ou pour regarder des séries sur tablette. Lorsque l’on porte le casque, les sons autour n’existent plus ! L’isolement de l’extérieur est parfait. Le casque est léger et les oreillettes en mousse hyper confortables. On peut allègrement le garder plusieurs heures sur la tête ! Le réglage se fait via le fil d’alimentation, ce qui est bien pratique, même dans l’obscurité. Le réglage est très intuitif et se fait naturellement. C’est vraiment un excellent produit par rapport à son coût. Et franchement on adore ce casque vert qui sort des couleurs ordinaire. Nous sommes conquis par cette marque qui, après quatre modèles différents (filaires ou bluetooth) ne nous a jamais déçus. Noël c’est dans moins d’un mois, c’est peut-être le moment d’y penser non ?

