Je teste les écouteurs à conduction osseuse OpenRock X (c’est une tuerie)

Si vous me suivez sur NeozOne, vous savez que j’aime tester de nouveaux produits, et vous présenter les innovations des plus grandes marques. Alors que le CES 2025 ouvre ses portes à Las Vegas, et qu’il sera forcément le lieu de toutes les innovations, OpenRock m’a proposé de tester leur dernière nouveauté : des écouteurs pour les sportifs. Cela tombe plutôt bien, car me remettre au sport fait partie de mes bonnes résolutions pour 2025 ! Quand j’ai reçu les écouteurs OpenRock X, en réalité, j’étais un peu sceptique. Promettre une qualité sonore exceptionnelle, une autonomie hors pair, et surtout un confort inégalé même pendant les séances de sport les plus intenses, c’est ambitieux. Mais, après quelques jours d’utilisation (et beaucoup de sueur), je peux enfin vous livrer mon ressenti sur ces petits bijoux technologiques. Vendus au prix de 168,95 €, ils tirent largement leur épingle du jeu et je vais vous le prouver ! Alors, les OpenRock X tiennent-ils leurs promesses ? C’est parti pour le test sportif, mais avant tout, objectif.

Déballage et esthétisme des écouteurs OpenRock X

Quand j’ai ouvert la boîte des OpenRock X, j’ai immédiatement été frappé par leur design élégant et moderne. Les écouteurs affichent une finition noire, relevée par de délicats accents métalliques argentés, qui leur confèrent un look résolument premium. Sincèrement, ils sont déjà agréables à regarder et grâce à leurs crochets arrondis, ils paraissent aussi très confortables. Glissés autour de mes oreilles, ils paraissent stables et ne devraient pas se perdre en route ! Quant au boîtier de charge ; il est compact et raffiné, en alliage d’aluminium. Il est non seulement esthétique, mais aussi ultra-pratique avec son anneau métallique intégré, parfait pour l’accrocher à un sac ou une ceinture pendant mes sorties.

Une qualité sonore bluffante, même en plein effort

Dès la première utilisation, j’ai été frappé par la puissance des basses. Merci au transducteur dynamique personnalisé de 14,2 mm et à sa membrane vibrante en nanofibres bio et polymères cis-moléculaires. Bon, dit de cette façon, cela sonne très technique, mais concrètement, c’est simple : les basses sont profondes, précises et, surtout, elles ne couvrent pas les autres fréquences. Pour cela, j’ai testé ces écouteurs lors d’une séance de course à pied avec ma playlist rock préférée. Les morceaux de Queen et AC/DC ont pris une tout autre dimension : les basses me donnaient presque envie de courir plus vite, et les aigus restaient parfaitement nets.

J’ai noté un autre point plutôt intéressant : l’algorithme LISO 2.0 qui ajuste automatiquement le son. Peu importe le volume, la qualité reste impeccable. Que je sois en plein sprint ou en train de marcher en récupérant, la musique restait fluide et équilibrée. Pour illustrer cette fonctionnalité, je vous livre un exemple concret d’utilisation, c’est toujours mieux que de parler « technique ». Pendant une sortie à vélo, avec le vent sifflant dans mes oreilles, j’ai enclenché le Mode Boom via l’application. Résultat : le son a gagné en puissance et en clarté. Je vous rappelle tout de même que les écouteurs sont interdits à vélo sur la route, le test s’est déroulé dans un chemin de campagne, loin de tout véhicule potentiellement dangereux !

Des modes audio adaptés à chaque moment

Là où les OpenRock X m’ont vraiment séduit, c’est avec leurs trois modes audio sportifs personnalisables que je vous décris immédiatement :

Mode Rock : parfait pour les séances dynamiques comme le running ou le HIIT. Les basses sont mises en avant, et le rythme de la musique stimule vraiment la motivation.

: parfait pour les séances dynamiques comme le running ou le HIIT. Les basses sont mises en avant, et le rythme de la musique stimule vraiment la motivation. Mode Relax : je l’ai utilisé pendant une séance de récupération. Les fréquences sont équilibrées, et la musique douce m’a permis de réellement me concentrer sur ma respiration.

: je l’ai utilisé pendant une séance de récupération. Les fréquences sont équilibrées, et la musique douce m’a permis de réellement me concentrer sur ma respiration. Mode Boom : indispensable dans un environnement bruyant. Je l’ai testé dans une salle de sport bondée, et même avec les haltères qui claquaient autour de moi, le son restait impeccable.

Et, j’ajouterai un petit bonus sympa : l’application OpenRock (disponible sur Android et iOS) qui permet de changer de mode en un clic. Même en plein entraînement, le changement est fluide et rapide.

Un confort inégalé grâce au design ouvert et ajustable

Soyons honnêtes, beaucoup d’écouteurs sportifs finissent par devenir gênants au bout de 30 minutes, c’est un peu la raison pour laquelle je ne les plébiscitais pas auparavant. Avec les OpenRock X, je n’ai jamais ressenti cette gêne. Leur design ouvert permet de garder les oreilles au sec et bien aérées, même après une heure de course. De plus, avec leur système ajustable à double axe, il est possible de régler précisément l’inclinaison pour qu’ils tiennent parfaitement, que ce soit pour une course intense ou une simple séance d’étirement. Un exemple pour illustrer cette caractéristique ? Lors d’une séance d’entrainement intense : planche, accroupissement, squats, les écouteurs n’ont pas bougé d’un millimètre. Et, pour ceux qui, comme moi, transpirent beaucoup, sachez que les OpenRock X sont certifiés IPX5. Pas de souci avec la sueur ou même une petite pluie fine.

Des appels clairs, même en plein vent

Côté appels, les OpenRock X assurent aussi. Les quatre microphones avec réduction de bruit AI fonctionnent à merveille. J’ai passé un appel en pleine sortie vélo avec du vent assez fort, et mon interlocuteur m’a dit qu’il m’entendait parfaitement. C’est assez rare pour être souligné ! La connexion Bluetooth 5.3 est également très stable. Même en m’éloignant de mon téléphone (à environ 15 mètres), le son est resté clair.

Une autonomie qui tient la route

Si, comme moi, vous êtes adepte des longues sessions de sport ou des journées bien chargées, vous allez ador

er l’autonomie des OpenRock X. Avec 12 heures d’écoute par charge et jusqu’à 48 heures avec le boîtier de charge, je n’ai jamais eu à m’inquiéter. Et, le petit détail qui change tout : 5 minutes de charge offrent 1 heure d’utilisation. Pratique quand on est, comme moi, un peu tête en l’air et qu’on oublie de les charger avant une sortie !

Une conception intelligente et responsable

Les OpenRock X ne se contentent pas d’être performants : ils sont aussi bien pensés. Le boîtier de charge, un peu encombrant, en alliage d’aluminium est solide et élégant, et l’emballage est conçu avec du carton recyclable. Un petit geste pour la planète qu’on apprécie forcément. J’ai également aimé les fonctions d’hygiène auditive, comme le limiteur de volume maximal et le rappel de port prolongé. De quoi profiter de sa musique sans risquer d’abîmer son audition.

Verdict final : des écouteurs pour sportifs exigeants

Les OpenRock X ne sont pas juste des écouteurs, ce sont de vrais compagnons pour le sport. Ils allient une qualité sonore impressionnante, un confort optimal et une autonomie à toute épreuve. Que ce soit pour une séance de running, une session de yoga ou même un trajet quotidien en transport en commun, ils s’adaptent à toutes les situations. Alors, êtes-vous prêt à tester les OpenRock X vendus au prix de 168,95 € pour vos prochaines aventures sportives ou plus simplement pour avoir du bon son dans vos oreilles ?

Les plus

Un son exceptionnel

Très confortable

Une bonne autonomie

Un système à rotule stable

Les moins

Un boitier légèrement encombrant