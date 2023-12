Nous avons testé les écouteurs audio Baseus Bowie MA10 avec réduction de bruit active

Vous cherchez un petit cadeau de Noël surprise à ajouter au pied du sapin ? Le petit truc en plus qui fera plaisir à coup sûr, et qui peut être utile à tous ? Ce sont des écouteurs sans fils bien entendu ! Utilisables pour écouter de la musique, suivre une visioconférence, regarder une vidéo, ou même travailler, ces petits écouteurs discrets et sans fil sont parfaits pour tous les âges. Et, justement, les écouteurs Baseus MA 10 Bluetooth sans fil sont disponibles au prix de 20,99 € au lieu de 29,99 €, soit une réduction de 20 % jusqu’au 31 décembre 2023 inclus. Pour profiter de cette réduction, pensez à cocher la case « Utiliser le coupon de 20 % » avant de l’inclure dans votre panier, cumulable avec la promotion de 10 % actuelle. Nous avons pu tester ces écouteurs à prix vraiment réduits, et voici notre retour d’expérience.

Le contenu du colis

Lorsque vous recevrez votre colis Baseus, vous découvrirez une gamme complète d’accessoires et de « pièces de rechange ». À l’intérieur, vous trouverez un étui de chargement rapide, conçu pour recharger vos écouteurs sans fil de manière efficace et pratique. La paire d’écouteurs elle-même, des embouts de rechange, un câble de chargement de type C, assurant une compatibilité moderne et une recharge rapide. Enfin, vous trouverez un manuel d’utilisation clair et détaillé ainsi qu’une carte de garantie en cas de besoin d’assistance ou de service après-vente.

Des écouteurs Bluetooth approuvés pour leurs qualités

« Les Baseus MA10 sont une paire d’écouteurs sans fil garantissant une qualité audio de premier ordre que je recommanderais aux amateurs de musique pop. » Ceci est une déclaration de Chad Cannon, un artiste compositeur et multi-instrumentiste oscarisé, pour qualifier ces écouteurs. Les écouteurs sans fil Baseus Bowie MA10 (Réduction de Bruit Active Hybride -48 dB) intègrent une technologie de réduction active de bruit à double entrée. Celle-ci est capable de détecter et d’automatiquement atténuer jusqu’à 95 % du bruit environnant (sur le papier), avec une puissante réduction de bruit atteignant -48 dB. Grâce à leurs quatre microphones ENC intégrés, ces écouteurs capturent précisément votre voix tout en éliminant les bruits de fond. Vous pouvez ainsi vous faire entendre de manière nette lors de chaque appel, session de chat vidéo, diffusion en direct, et bien plus encore.

Grande autonomie et temps de charge réduit

Les écouteurs Bluetooth sans fil Baseus Bowie MA10 proposent une autonomie exceptionnelle, vous permettant d’écouter jusqu’à 3 000 chansons ou de visionner 75 films. Ils assurent 8 heures d’utilisation continue sur une seule charge, tandis que le boîtier chargeur étend cette autonomie totale à 140 heures. De plus, une charge rapide de seulement 10 minutes vous offre 2 heures de musique supplémentaires, et le boîtier se recharge complètement en seulement 1,5 heure, assurant une disponibilité rapide et pratique de vos écouteurs.

Des écouteurs conçus aussi pour les sportifs !

Quel que soit le sport que vous pratiquez, les écouteurs Bluetooth sans fil Baseus Bowie MA10 sauront se rendre indispensables. En effet, ils sont certifiés avec une étanchéité IPX6. Cela veut dire qu’ils résistent aussi bien à la sueur, qu’à l’eau et à la pluie, ce qui les rend parfaits pour un jogging en extérieur, et même un ultra trail si le cœur vous en dit. Leur conception ergonomique assure un port ajusté et sécurisé même pendant de longues périodes, sans causer d’inconfort. Pour garantir un ajustement personnalisé, ces écouteurs sont fournis avec trois tailles d’embouts d’oreilles (S, M, L) et de crochets d’oreilles.

Une connectivité à toute épreuve

Les écouteurs sans fil Baseus intègrent les dernières puces Bluetooth 5.3, vous procurant une nouvelle expérience auditive d’une performance insoupçonnée. Grâce à une vitesse de connexion exceptionnelle et à une stabilité inégalée, ces écouteurs garantissent une immersion sonore optimale, que ce soit pour la musique, les appels ou les contenus multimédias. La technologie de connexion intelligente Baseus va au-delà des attentes, permettant une connectivité multipoint avancée. Au niveau de la connectivité, il est possible de connecter les écouteurs Bluetooth sans fil Baseus sur deux appareils différents et simultanément. Vous pouvez donc partager de la musique ou une conversation avec vos proches. Cette fonctionnalité innovante vous garantisse une flexibilité maximale, vous permettant de commuter instantanément entre les appareils sans le tracas du jumelage répété.

Une technologie avancée pour diminuer la latence

Les écouteurs sans fil Baseus sont propulsés par une technologie à faible latence double canal. Conçue pour les amateurs de jeux et de cinéma, cette technologie assure une synchronisation parfaite entre l’image et le son, éliminant pratiquement toute latence avec un impressionnant délai de seulement 0,038 s. Chaque action, chaque détail visuel et sonore est restitué de manière harmonieuse et instantanée, préservant ainsi l’intégrité de votre expérience multimédia. Avec une latence réduite à son minimum, les écouteurs Baseus vous procurent un plaisir ininterrompu, une réactivité inégalée, et une immersion totale dans vos contenus préférés.

Une autonomie presque illimitée

Les écouteurs sans fil Baseus disposent d’une connectivité Bluetooth de dernière génération, la version 5.3, assurant une stabilité et une vitesse de connexion impeccables. Avec une portée de communication de 10 mètres, vous pouvez vaquer à vos occupations en dansant au son de votre musique préférée. Profitez d’une expérience musicale ininterrompue avec un temps de lecture impressionnant d’environ 8 heures à un volume de 70 %.

De plus, le boîtier de chargement étend considérablement l’autonomie, offrant jusqu’à 130 à 140 heures de lecture, garantissant ainsi que la musique vous accompagne tout au long de la semaine sans souci de recharge fréquente. Les performances sont soutenues par des batteries robustes, avec une capacité de 50 mAh (0,185 Wh) pour chaque écouteur et une capacité généreuse de 2 500 mAh (9,25 Wh) pour le boîtier de chargement. Cela garantit une longue durée d’utilisation, que ce soit pour des séances d’entraînement, des déplacements quotidiens ou des moments de détente.

Conclusion

Actuellement en promotion à seulement 20,99 € (-30 % grâce à une double promotion cumulable), les écouteurs audio Baseus Bowie MA10 bénéficient d’un rapport qualité / prix imbattable. La qualité du son est excellente et la réduction active du bruit est très correcte. Le boitier de recharge et de transport est un peu imposant, mais cela permet de bénéficier d’une autonomie exceptionnelle.

Les plus

Une qualité audio très bonne

Une réduction de bruit active correcte

Un boitier design et moderne

Les moins

Un boitier un peu imposant

Toutes leurs caractéristiques techniques

Nom du produit : MA10 Baseus

Matériel : ABS + PC

Bluetooth : V5.3

Distance de communication : 10 m

Temps de lecture de musique : environ 8 heures (volume à 70 %)

Autonomie avec un bac de chargement : environ 130 à 140 heures

Capacité de la batterie : écouteurs : 50 mAh/0,185 Wh / bac de chargement : 2 500 mAh/9,25 Wh

Entrée nominale des écouteurs : DC5V⎓100mA

Entrée nominale du bac de charge : DC5V⎓1200mA

Courant de consommation des écouteurs : 7,5 mA

Consommation de courant nominale du bac de charge : 350 mA

Temps de charge complète : environ 3 heures

Plage de réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz

Interface de chargement : Type-C

Compatibilité : compatible avec la plupart des appareils sans fil

Dimensions du produit : 8,2 × 4,5 × 3,8 cm

Poids : 107 g

Baseus Bowie MA10 Design Qualité audio Réduction de bruit Confort Autonomie Rapport Qualité/Prix Un rapport qualité / prix imbattable Actuellement en promotion à seulement 20,99 € (-30 % grâce à une double promotion cumulable), les écouteurs audio Baseus Bowie MA10 bénéficient d'un rapport qualité / prix imbattable. La qualité du son est excellente et la réduction active du bruit est très correcte. Le boitier de recharge et de transport est un peu imposant, mais cela permet de bénéficier d'une autonomie exceptionnelle. User Rating: Be the first one !