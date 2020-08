Test du casque audio Bluetooth OneDio A70

Pour cette rentrée, vous poursuivrez peut-être le télétravail ? Ou vous reprendrez le chemin du bureau et des transports en commun. Quoi qu’il en soit, un accessoire indispensable fera sans doute partie de votre quotidien : le casque audio bluetooth ! Lorsque l’on travaille à la maison, nous n’avons pas tous la chance de posséder un bureau indépendant.

Le seul moyen de s’isoler du reste de la famille est le casque audio. Mais encore faut-il qu’il soit confortable et qu’il permette de se couper du monde sur notre temps de travail. Nous avons testé le casque OneDio A70, un casque audio à tout petit prix qui reste d’une excellente qualité.

Contenu de la boîte :

Un Casque Audio OneDio A70, couleur marron

Une poche de rangement

Un câble USB

Un câble Jack – Jack mini et un câble Jack pour les sorties audio chaîne Hi-Fi.

Les caractéristiques techniques :

Le casque est muni de deux hauts parleurs de 40 mm . Il se connecte via Bluetooth 5.0 ou par les câbles fournis.

OneDio A70 assure 50 heures de musique sans charge en le branchant sur fil.

Grâce au micro intégré vous pouvez passer vos appels de manière claire et facile. Le microphone à réduction du bruit CVC 8.0 permet de converser sans bruit extérieur.

Le confort est assuré par des coussinets en mousse légère. Les oreillettes sont larges et rembourrées pour couvrir l’oreille entière.

Il est possible de connecter une seconde caque au OneDio A70 pour partager la musique ou un film avec vos amis.

Notre avis sur le OneDio A70 :

Au vu du tout petit prix de ce casque audio, nous ne nous attendions pas à une si belle qualité. Niveau design, le nôtre est marron brillant, une couleur peu habituelle mais vraiment sympa. Côté confort, il est assuré par les oreillettes, il est léger à porter et les mousses d’oreilles sont très confortables.

Et, au niveau qualité de son, nous sommes agréablement surpris par le son clair et opalin qui sort de ce casque. Nous l’avons testé avec une vidéo sur PC, sur smartphone et sur téléviseur Bluetooth, le résultat est le même ! Il se connecte hyper facilement en Bluetooth et le retour son est parfait. Nous n’avons pas remarqué de grésillements ou de souffle et l’isolation par rapport à l’extérieur est bonne.

Pour le microphone, nous avons engagé une conversation via Skype et là encore nous avons été agréablement surpris par la qualité de voix. L’interlocuteur nous a parfaitement compris et entendu. Le réducteur de bruit semble donc efficace.

Un prix tout petit et une réduction spéciale pour nos lecteurs !

Nous en déduisons donc qu’il n’est pas nécessaire de dépenser des sommes folles pour posséder un bon produit. D’autres modèles sont disponibles à petits prix sur la boutique Amazon de OneDio. D’ailleurs, OneDio vous offre une réduction de 20€ sur le casque A70 (29.99€ au lieu de 49.99€). N’oubliez pas de cocher le coupon de 10€ supplémentaires :

Promo Casque Bluetooth 50 Heures d’Autonomie OneOdio A70 Casque Audio sans Fil avec Microphone Antibruit CVC 8.0, Casque Studio, Casque Monitoring, Compatible Smartphone Tablette PC Piano Guitare AMP QUALITÉ SONORE SUPÉRIEURE: Deux haut-parleurs de 40 mm vous garantissent une reproduction des graves profonde et précise. Une connexion rapide et stable via Bluetooth 5.0 ou par câble peut fournir un son puissant et clair pour une meilleure écoute de la musique. Notre objectif est de fournir aux clients une meilleure qualité sonore.

Un prix plus que mini ! Rapport Qualité / Prix Confort Qualité Audio Un prix plus que mini ! Pour moins de 50€ nous avons découvert un casque à la hauteur de nos espérances. Un son appréciable et une ergonomie parfaite. User Rating: 4.6 ( 1 votes)