Xiaomi dévoile son dernier smartphone, le Xiaomi 11 T PRO

C’est aujourd’hui que Xiaomi lance officiellement ses trois nouveaux modèles en France… Les Xiaomi 11 T, 11T PRO et Mi 11 Lite NE et ils devraient séduire par leurs excellentes performances, mais également par leurs designs… Trois nouveaux smartphones viennent enrichir la gamme de la marque chinoise… Et ce n’est pas pour nous déplaire !

Les nouveaux modèles reprennent un design assez semblable aux Xiaomi Mi 10T et 10T Pro mais le module de caméra a été repensé. Ils sont disponibles en trois coloris : Noir, Blanc, Bleu. Nous vous les présentons en détail.

Le Xiaomi 11 T PRO

Le modèle PRO se décline en trois versions dont voici les détails :

Xiaomi 11T PRO 8+128 Go

Xiaomi 11T PRO 8 +256 Go

Le Xiaomi 11T PRO 12+256 Go

Cinemagic

Techniquement le MI 11 T PRO se dote d’un processeur Snapdragon 888 Octa Core, d’un écran plat AMOLED de 6.67 pouces TrueColor. Pour les fans de photos, c’est probablement celui qu’il vous faut, puisqu’il dispose d’une triple caméra arrière 108mp + 8mp + 5mp et d’une caméra frontale de 16 mp.

La batterie de 5000 mAh dispose du mode HyperCharge de 120W. Pour la connectivité, il est évidemment compatible 5G, avec la version MIUI 12.5 basé sur Android 11. Il se connecte en Bluetooth 5.2 et bénéficie d’un taux de rafraîchissement de l’écran de 120Hz, NFC. Le prix du Xiaomi 11T PRO démarre à 599€ sur AlieExpress.

Caractéristiques techniques

Processeur : Snapdragon 888 Octa Core

Écran : 6,67 pouces AMOLED plat DotDisplay; 120 Hz AdaptiveSync ; Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 480 Hz ; 2400×1080 ; Vraie couleur; Vraie couleur

RAM + ROM – 8 Go + 128 Go / 8 Go + 256 Go / 12 Go + 256 Go

Caméra : Caméra arrière triple 108MP + 8MP + 5MP, caméra frontale 16MP

Batterie : Batterie 5000mAh (typique), 120W HyperCharge

Version globale, MIUI 12.5 basé sur Android 11, prise en charge de la mise à jour OTA et de plusieurs langues

Bluetooth 5.2, GPS, taux de rafraîchissement de l’écran 120 Hz, NFC

Réseau : Full Netcom, Dual SIM Dual Standby

5G : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

4G : LTE FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66

TDD LTE : B38/40/41/42

3G : WCDMA : 1/2/4/5/8/19

Mais aussi le Xiaomi 11 T

Deux versions pour le Xiaomi 11T :

Xiaomi 11T 8+128 Go

Xiaomi 11T 8 +256 Go

C’est le smartphone phare de cette sortie du 15 septembre 2021… Il possède un processeur MediaTek dimension 1200-Ultra Octa Core et un écran plat AMOLED de 6.67 pouces / 120Hz. Son taux d’échantillonnage tactile va jusqu’à 480Hz (TrueColor).

Côté caméra il se perfectionne encore par rapport à ces prédécesseurs avec une triple caméra arrière 108mp + 8mp + 5mp et une caméra avant de 16mp. Avec une batterie de 5000 mAh et une charge turbo filaire de 67W, les pannes devraient être écartées. Le 11T dispose du système d’exploitation MIUI 12.5 basé sur Android 11, avec prise en charge de la mise à jour OTA et multi-langues. Il se connectera via le Bluetooth 5.2, WIFI 6, GPS, taux de rafraîchissement de l’écran 120Hz, NFC Les prix du Xiaomi 11T se situent entre 1.038,32 et 1.142,36 selon le modèle choisi.

Et le Xiaomi Mi 11 Lite NE

Le modèle Mi 11 Lite NE se décline en deux versions dont voici les détails :

Xiaomi Mi 11 Lite NE 6+128 Go

Xiaomi Mi 11 Lite NE 8 +256 Go

Le Mi 11 Lite NE, est le plus accessible des trois nouveaux smartphones de la marque, mais ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas performant, bien au contraire ! Ce modèle de smartphone propose un processeur Snapdragon 778 Octa Core et un écran plat AMOLED de 6.55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240Hz.

La caméra est un peu moins performante que sur les deux précédents modèles, mais reste tout de même bien au-dessus de certains modèles d’autres marques en termes de capacité. C’est donc une triple caméra arrière 64MP + 8MP + 5MP et une caméra avant 20MP qui vous attendent pour vos meilleurs clichés !

La batterie vous permettra de ne pas vous inquiéter de son déchargement puisque c’est une 4250 mAh avec charge de 33W. Le Mi 11 Lite NE dispose du système d’exploitation MIUI 12.5 basé sur Android 11 avec prise en charge de la mise à jour OTA et multi-langues. Concernant le Bluetooth, on retrouve du 5.2, GPS et un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz, NFC.

Les prix du Xiaomi 11 Lite NE se situent entre 453,61 et 519,16€ selon le modèle choisi. Et il existe en rose, en plus du noir, du blanc et du bleu ! Ces trois modèles Xiaomi arrivent donc aujourd’hui, et ils auront sans aucun doute un succès fou !