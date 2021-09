Xiaomi dévoile sa nouvelle tablette, la Xiaomi Pad 5

La nouvelle tablette Xiaomi version globale était annoncée depuis un mois… C’est le jour J ! Elle est enfin disponible et elle va faire un carton ! Son petit nom, la Xiaomi Pad 5 ! Déjà disponible en Chine depuis quelques mois, Xiaomi a choisi la date du 15 septembre pour son lancement en France et en Europe.

Elle est donc disponible à un prix de 269€ exclusivement sur AlieExpress. Des performances dignes des plus grandes mais avec un prix défiant toute concurrence. Présentation de la Xiaomi Pad 5 !

Une tablette fonctionnelle à un prix abordable

Avec la Pad 5, Xiaomi ne dérogera pas à la règle de la qualité pour un prix raisonnable. Ainsi avec un écran LCD HDR10 Dolby Vision de 11 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz, la qualité des images sera exceptionnelle.

Elle sera disponible en deux versions : 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 6 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour la fluidité, elle sera assurée par un processeur Qualcomm Snapdragon™ 860.

« Il s’agit véritablement d’une station de travail tout-en-un qui offre une valeur ajoutée de la forme à la fonction, quel que soit l’endroit où elle est utilisée, y compris dans une salle de classe, à la maison ou au bureau »explique le responsable du marketing des produits TJ Walton.

Du côté de la batterie, elle s’appuiera sur une batterie de 8720 mAh supportant une charge rapide de 33 W. Et la qualité du son sera assurée par 4 haut-parleurs stéréo. Du bon son pour une petite tablette qui va séduire même les passionnés de musique.

Connectivité et photographie

Côté connectivité, elle dispose évidemment du Bluetooth 5.0 et de Wi-Fi 5. Elle pourra également accueillir un périphérique via une prise USB-C mais ne dispose pas de prise jack pour brancher un casque audio par exemple.

Tablette Xiaomi Pad 5 Écran – écran 11 pouces

– Définition 2560 x 1600

– Dolby Vision

– DCI-P3

– WQHD+ et 120Hz SoC et GPU – Qualcomm ® Snapdragon™ 860

– Qualcomm Kryo 485

– GPU Qualcomm Adreno 640 Mémoire – 6 Go de RAM + 128 Go ROM

– 6 Go de RAM + 256 Go ROM Coloris – Cosmic Gray

– Pearl White Appareil photo – Capteur frontal de 8 MP

– Capteur arrière de 13 MP Audio – 4 haut-parleurs

– Dolby Atmos

– High-Res Audio Connectivité – Bluetooth 5.0

– WiFi 5

– compatible avec Xiaomi Smart Pen Logiciel – MIUI Taille et Poids – 254 mm x 166 mm x 6,85 mm

– 500 g Prix à partir de 349€ Date de disponibilité 28 septembre 2021

Enfin, aujourd’hui, nous prenons des photos ou des selfies avec nos tablettes et on connaît déjà la qualité photo des smartphones Xiaomi…

Play hard,work smart

Pas de mauvaises surprises donc puisque la tablette disposera d’une caméra avant de 8 MP et d’un capteur arrière de 13 MP, parfaits pour les selfies ou les photos de vacances. En option, il sera possible d’acheter un étui et/ou un stylet.

Les caractéristiques techniques de la Xiaomi Version Globale

Une expérience d’affichage fidèle à la réalité avec un écran WQHD+120Hz, supporté par Dolby Vision®. Un quadruple haut-parleurs stéréo immersifs Profitez d’un son stéréo parfait avec Dolby Atmos®. Qualcomm Snapdragon™ 860 – Processeur hautes performances en 7 nm, jusqu’à 2,96 GHz. Batterie haute capacité de 8720mAh(typ) – Chargeur compris de 22,5W



Une tablette qui devrait faire un carton chez ceux qui veulent de la qualité sans dépenser trop d’argent !