Test et prise en main de la tablette Android Blackview Tab15

Vous utilisez une tablette pour regarder des vidéos, vous balader sur le Net, prendre des notes ou rédiger quelques courriers entre deux lieux de réunions ? Si vous cherchez une petite tablette performante, mais qui ne vous demandera pas un important investissement financier, nous vous conseillons la dernière de Blackview : la Tab15. C’est une petite tablette peu encombrante avec un écran de 10.5 pouces qui permet de réaliser de nombreuses tâches et même de s’offrir un petit jeu en ligne ! Robuste et résistante, elle se destine à une utilisation exclusivement tactile (ni stylet, ni clavier), offrant aussi la possibilité de prendre quelques jolies photos pendant vos balades. Présentation.

Un appareil photo performant

La tablette Blackview Tab15 se dote de deux caméras, avant et arrière. La caméra arrière procure une résolution de 13 mégapixels, et celle située à l’avant, une résolution de 8 mégapixels. Elle s’équipe également d’un flash et du mode IGD qui permet de prendre des clichés à grande dynamique automatiquement. Toujours du côté de l’appareil photo, elle permet de réaliser de mignons diaporamas, en assemblant plusieurs photos. Avec une mise au point automatique, le réglage se fera seul et vous obtiendrez une image nette. Lors de la réalisation de vidéos, vous aurez la possibilité d’utiliser l’autofocus en continu, un super point à souligner. Elle dispose par ailleurs d’un ISO et d’une balance des blancs, réglables manuellement, ainsi que d’un mode Timelaps pour prendre des photos en série et en faire une vidéo.

Stockage, batterie et autonomie

La Blackview Tab15 se dote d’un espace de stockage de 128 Go, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 1 To avec une carte micro SD. Du côté de la mémoire vive, elle affiche 8 Go et une vitesse estimée à 1 600 MHz. Du côté de la batterie, elle se dote d’un modèle Li-Po 7 280 mAh non amovible et d’un système de charge rapide qui lui permet une recharge de 50 % en 30 min. Selon les données du fabricant, elle dispose d’une autonomie en communication jusqu’à 30 h, et en veille jusqu’à 1 080 h.

Système d’exploitation

La Blackview Tab15 s’équipe d’un processeur graphique GPU Unisoc T610 de 12 nm à 8 cœurs de 14,4 GHz, avec une vitesse estimée à 614 MHz. Ce processeur autorise l’utilisation simultanée de plusieurs applications, et ce, même s’il s’agit de jeux ou d’applications plutôt gourmandes. La carte graphique intégrée offre une bonne fluidité à la tablette.

Enfin, elle dispose également de plusieurs technologies de pointe, comme l’AES qui accélère le chiffrement et le déchiffrement. On notera aussi la présence de la technologie big.LITTLE qui optimise la performance de la batterie. Enfin, en intégrant la technologie TrustZone, vos données personnelles et vos paiements en ligne restent parfaitement sécurisés.

Les caractéristiques techniques de la Blackview Tab15

Écran : Écran LCD IPS de 10,5 pouces avec une résolution de 1 200 × 1 920 pixels.

Processeur : Processeur octa-core Unisoc Tiger T610.

Mémoire vive : 8 Go.

Stockage : 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To avec une carte micro SD.

Système d’exploitation : Android.

Batterie : batterie Fixe Li-Po 7 280 mAh.

Autonomie en communication : jusqu’à 30 h.

Autonomie en veille : jusqu’à 1 080 h.

Appareil photo : Appareil photo arrière de 13 mégapixels et appareil photo frontal de 8 mégapixels / Flash / Vidéo.

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, port USB Type-C et prise casque de 3,5 mm.

Dimensions : 246.4 × 161.5 × 7,3 mm

Poids : 525 g

La Blackview Tab 15 est conçue pour une utilisation quotidienne, comme naviguer sur le Web, regarder des vidéos et utiliser les médias sociaux. Sa grande batterie et son système de chargement rapide lui permettent d’être utilisée pendant de longues périodes sans avoir besoin d’être rechargée.

Déballage et prise en main

La tablette est livrée dans un emballage des plus classiques. À l’intérieur, on retrouve un chargeur USB-C, un codon de chargeur, une notice de démarrage rapide, une coque à volet et un film protecteur pour l’écran. On démarre la tablette avec une simple pression sur le bouton latéral et l’on suit les instructions pour le paramétrage. La prise en main est simple et intuitive.

La tablette est très fine, légère et le design est soigné. Quant au matériaux, ils n’ont rien à envier aux tablettes haut de gamme du marché. La navigation dans les menus est réactive et très agréable. La tablette fait parfaitement tourner, de manière parfaitement fluide, de petits jeux comme Clash Royale. Pour Diablo Immortal, le jeu est injouable.

L’appareil photo est également performant, les photos sont lumineuses et parfaitement contrastées.

Conclusion

À seulement 219 € On pourrait s’attendre à une tablette de piètre qualité… Il n’en est absolument rien ! Le design et les finitions sont soignés et les performances sont au rendez-vous pour les petits jeux pas trop gourmands en ressources graphiques. La tablette est livrée avec sa coque de protection (à volet) ainsi qu’un film protecteur pour son écran, ce qui est plutôt cool. La batterie est robuste et tient parfaitement la charge. Petite anecdote, nous avons reçu la tablette il y a plusieurs semaines, la batterie était encore à plus de 95 %. Elle est équipée d’une double Sim (que nous n’avons pas encore testé), cela peut être commode à l’extérieur, mais je ne vois pas trop l’intérêt d’un double slot pour une tablette. Vous me direz “qui peut le plus peut le moins”… Cadeau, la tablette tombe à 204 € avec le code de réduction NETAB15. (Ce code de 15 € de réduction expirera après le 31 mai).

Les plus :

Design léché.

Légère et agréable à manipuler.

Rapide et performante.

Double Sim.

Livrée avec sa coque et une protection pour l’écran.

Excellent rapport qualité prix.

Les moins :

Utilité d’une double Sim ?

Pas faite pour les jeux gourmands en ressources.

À propos de Blackview

Blackview est un fabricant chinois de Smartphones et d’appareils électroniques, fondé en 2013. L’entreprise est spécialisée dans la production de Smartphones et de tablettes robustes et durables, capables de résister à des environnements difficiles et à des conditions extrêmes. Blackview est présent dans le monde entier et vend ses produits dans plus de 50 pays. Outre les Smartphones et les tablettes, Blackview fabrique également d’autres produits électroniques grand public, tels que des smartwatches, des caméras d’action et des écouteurs sans fil. Parmi les principales caractéristiques des produits Blackview, citons la longue durée de vie de la batterie, la résistance à l’eau et à la poussière selon la norme IP68, la conception antichoc et antichute, ainsi que des systèmes de caméra avancés. Les produits de Blackview sont destinés aux consommateurs qui ont besoin d’appareils durables et fiables pour les activités de plein air, les sports d’aventure et d’autres environnements exigeants.