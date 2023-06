Guide d’achat : les meilleures tablettes tactiles en 2023

Contrairement au marché ses smartphones, il en est un qui n’évolue que très peu, ou plutôt qui évolue moins vite. En effet, le marché des tablettes tactiles, a tendance à stagner, même si parfois, quelques nouveautés viennent changer la donne. Bien sûr, une tablette tactile doit répondre à vos besoins, même si elles sont peu nombreuses à proposer les mêmes fonctionnalités qu’un ordinateur portable. Pour vous aider à acheter une tablette tactile, nous vous proposons de découvrir les quatre modèles que nous avons sélectionnés. Deux tablettes haut de gamme, Apple et Samsung, et deux tablettes milieu de gamme avec Lenovo et Microsoft. Des offres éclectiques que vous pourrez retrouver sur le site Inmac Wstore. Découverte.

Les deux meilleures tablettes tactiles du moment

Apple iPad Pro (2022) 12,9 pouces

L’Apple iPad Pro (2022) 12,9 pouces est une tablette révolutionnaire qui repousse les limites de la technologie. Son écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces est tout simplement spectaculaire, proposant des images éclatantes avec une résolution élevée, une prise en charge de ProMotion pour des animations fluides. Elle se dote également de la technologie True Tone pour des couleurs réalistes et une large gamme de couleurs P3 pour des détails saisissants. Grâce à la puce M2, dotée d’un CPU à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, l’iPad Pro (2022) procure des performances incroyables, que ce soit pour le multitâche, l’édition de vidéos 4 K ou les jeux les plus exigeants.

Capturez des moments mémorables avec les appareils photo grand angle 12 Mpx et ultra-grand angle 10 Mpx, et plongez dans la réalité augmentée grâce au scanner LiDAR. La caméra avant ultra-grand-angle 12 Mpx avec cadre centré assure des selfies époustouflants et la sécurité est garantie grâce à Face ID et la compatibilité avec Apple Pay. Avec une autonomie d’une journée, une connectivité Wi-Fi 6E ultrarapide, la prise en charge du survol avec l’Apple Pencil et la compatibilité avec les accessoires comme le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio, l’iPad Pro (2022) est l’outil ultime pour les professionnels et les créatifs en déplacement.

Samsung Galaxy Tab S8+

La Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4” 128 Go est une tablette haut de gamme qui propose une expérience exceptionnelle. Son écran Super AMOLED de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 H z vous permet de profiter de vos films, séries et jeux vidéo avec une clarté et une fluidité remarquables. Son design solide en aluminium lui confère un aspect premium et robuste. Dotée d’un processeur puissant, cette tablette garantit des performances exceptionnelles pour un divertissement sans limites. Vous bénéficiez également d’une autonomie longue durée, vous permettant de profiter de votre tablette toute la journée sans vous soucier de la batterie.

L’inclusion du S Pen connecté ultra-précis vous garantit une expérience d’écriture et de dessin fluide et naturelle. Avec un stockage interne de 128 Go et la possibilité d’étendre la mémoire grâce au port micro SD, vous disposez d’assez d’espace pour stocker vos fichiers, photos et vidéos. Avec une résolution de 2800 × 1752 pixels, cette tablette procure des images nettes et détaillées. Elle est par ailleurs équipée d’une connectivité Wi-Fi, Bluetooth 5 et USB 3.2 Gen 2 pour une connectivité rapide et pratique. Avec des dimensions de 28,5 × 18,5 × 0,6 centimètre et un poids de 567 g, la Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4” 128 Go est compacte et légère, idéale pour une utilisation nomade.

Les deux meilleures tablettes tactiles à moins de 500 €

Lenovo Tab P11 Plus

La Lenovo Tab P11 Plus est une tablette polyvalente qui propose une expérience audio exceptionnelle grâce à ses options intelligentes en termes d’audio. Avec la technologie Dolby Atmos et quatre haut-parleurs, vous bénéficiez d’une couverture sonore à 360 degrés, vous plongeant au cœur de l’action comme si vous étiez dans une scène ou une salle de concert. Cette tablette est également idéale pour les enfants, avec un compte enfant indépendant et Google Kids Space qui propose plus de 10 000 applications et jeux approuvés par des enseignants, ainsi que des centaines de livres gratuits pour l’apprentissage et la créativité des enfants. Grâce à sa webcam haute définition de 8 Mpx, les appels vidéo sont d’une clarté cristalline, avec réduction des bruits de fond, ce qui facilite l’apprentissage ou le travail à domicile.

De plus, avec le capteur ToF, la caméra procure une vision en 3D grâce à la vitesse de la lumière. La tablette est alimentée par un processeur MediaTek Helio G90T qui propose des performances fluides pour les jeux, le streaming et le multitâche. Vous pouvez profiter de jusqu’à 15 heures d’autonomie avec une seule charge grâce à la batterie de 7 700 mAh. L’écran TDDI IPS de 11 pouces avec une résolution 2 K offre une expérience visuelle époustouflante, et son cadre ultrafin assure un excellent rapport écran-affichage. De plus, l’écran est certifié pour une diffusion HD de Netflix et offre une luminosité de 400 nits pour une utilisation en extérieur. Avec une mémoire RAM de 4 Go et un stockage de 128 Go, cette tablette garantit des performances fiables et vous permet de conserver vos logiciels, système d’exploitation et fichiers en toute tranquillité.

Microsoft Surface Go 3 – 10.5″ – Core i3

Le Microsoft Surface Go 3 – Core i3 est le 2-en-1 parfait pour toute la famille, proposant la polyvalence d’une tablette et d’un ordinateur portable. Avec un poids léger de seulement 544 g, un écran tactile haute résolution de 10,5 pouces, un pied multipositions intégré, un stylet Surface et un clavier Type Cover (vendus séparément), il s’adapte à vos besoins. Profitez d’une autonomie allant jusqu’à 11 heures pour une utilisation en déplacement, et bénéficiez de la recharge rapide pour minimiser le temps passé à être connecté à une prise électrique. Restez connecté avec des caméras HD 1080 p à l’avant et à l’arrière, ainsi que deux micros Studio pour des appels vidéo et des cours en ligne de haute qualité.

Le son Dolby Audio intégré propose une expérience audio exceptionnelle, à la fois claire et puissante. Connectez facilement vos accessoires grâce au port USB-C inclus, à la prise casque, en Bluetooth 5.0 ou avec le lecteur de carte MicroSDXC. Avec un processeur Intel Pentium ou Intel Core i9, vous pouvez travailler, gérer vos e-mails, effectuer des recherches sur le web, faire vos achats et bien plus encore. L’écran tactile Pixel Sense de 10,7 pouces offre une expérience tactile fluide et précise. La connectivité inclut un port USB-C, Surface Connect, une prise audio 3,5 mm et le Wi-Fi 6 rapide et fiable pour des performances optimales dans toute la maison. De plus, bénéficiez d’une mise à niveau gratuite vers Windows 11* dès son lancement