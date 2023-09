AGM Mobile dévoile la PAD P1 à l’IFA 2023, une tablette waterproof et ultrarésistante à seulement 269,99 €

Dans le monde des tablettes numériques, qui ne cesse d’évoluer, l’entreprise AGM Mobile annonce une nouveauté qui pourrait « casser la baraque ». En effet, lors du prochain IFA 2023, grand salon des innovations qui se déroule en Allemagne, AGM Mobile, lancera officiellement sa toute dernière création, la tablette PAD P1. Proposée au prix attractif de 299,99 € en Europe, la PAD P1 est une tablette étanche qui promet une expérience inégalée. Cette tablette tout-en-un se veut multifonction, et incarne la polyvalence et la performance. La PAD P1 est positionné pour devenir un incontournable technologique, fusionnant design élégant et fonctionnalités de pointe pour répondre aux besoins variés des utilisateurs modernes.

Quels sont les points forts de la tablette AGM PAD P1 ?

Cette tablette est certifiée avec une étanchéité IP68 et IP69K, ce qui veut dire que même plongée dans l’eau avec son étui de protection, elle continuera à fonctionner. Techniquement, elle se cote de la puissante puce Helio G99, d’une RAM spacieuse de 256 Go (extensible jusqu’à 2 To) jumelée à une mémoire RAM de 8 Go pour des performances fluides. Avec une batterie impressionnante de 7 000 mAh, l’écran 2K de 10,36 pouces procure une clarté visuelle exceptionnelle, tandis que les haut-parleurs stéréo double boîte garantissent une expérience audio immersive. La fonction Double SIM garantissant une connectivité accrue, et le PAD P1 fonctionne sous Android 13, offrant ainsi un système d’exploitation moderne et convivial. Entrons maintenant dans les détails de la PAD P1 d’AGM…

Une protection à toute épreuve et une robustesse exceptionnelle

Pour les amateurs de vidéos en tous genres, l’AGM Pad P1 se dote d’un écran LCD de 10,36 pouces affichant une résolution de 1 200 x 2 000 pixels. Ce même écran est conçu pour être robuste et résistant aux chocs, à l’eau froide, comme à l’eau chaude. Utilisée à titre personnel, elle trouvera donc sa place aussi bien à la plage, en camping, puisque le sable et l’eau ne seront plus ses ennemis jurés. Et, en milieu professionnel, elle sera l’alliée de tous, et même de ceux qui travaillent dans un milieu industriel exigent. Ces capacités lui sont conférées par une certification d’étanchéité IP68, l’une des plus hautes possibles en matière d’appareils numériques.

Les chantiers de construction, les milieux humides ou poussiéreux ne seront donc jamais un rempart à l’utilisation de l’AGM PAD P1 ! Et, c’est un atout indéniable, car, aujourd’hui, peu de tablettes résistent à une utilisation prolongée en milieux hostiles. Quant à l’eau chaude, elle ne l’arrêtera pas non plus dans son fonctionnement grâce à une certification IP69K, attestant de sa résistance à des jets d’eau chaude allant jusqu’à 80 °C. L’idée n’étant pas de la plonger dans l’eau bouillante évidemment, mais elle saura résister à des éclaboussures ou un jet d’eau très chaude, sans dommages.

Et, techniquement, cela donne quoi la PAD P1 ?

Sous son capot, l’AGM Pad P1 puise sa puissance du processeur MediaTek Helio G99, assurant des performances fluides et une gestion multitâche efficace. La tablette est équipée de 8 Go de RAM, permettant aux utilisateurs de jongler avec plusieurs applications en même temps sans subir de ralentissement ni de latence. Avec 256 Go de stockage intégré, les utilisateurs disposent d’un espace généreux pour conserver fichiers, documents et médias. Pour répondre aux besoins de ceux qui demandent davantage de capacité de stockage, l’AGM Pad P1 intègre également un emplacement pour carte microSD, ouvrant la voie à une expansion du stockage jusqu’à 2 To.

Afin d’assurer une utilisation prolongée, l’AGM Pad P1 est équipé d’une batterie conséquente de 7 000 mAh. Cette batterie haute capacité assure aux utilisateurs la possibilité de rester connectés et productifs pendant de longues périodes, sans nécessité de recharger fréquemment. Cette caractéristique se révèle particulièrement précieuse pour les professionnels travaillant dans des endroits éloignés ou lors d’activités en plein air où l’accès à des points de recharge peut être limité.

La PAD P1 d’AGM, championne du divertissement et de la portabilité ?

Enfin, pour terminer la description de cette tablette, sachez que l’AGM Pad P1 est équipée de deux haut-parleurs stéréo, offrant ainsi une expérience audio enrichie. Que ce soit pour visionner des vidéos, écouter de la musique ou participer à des conférences téléphoniques, les capacités audio de la tablette offrent une qualité sonore nette et immersive. Concernant l’interface, la tablette fonctionne sous le système d’exploitation Android 13, procurant par conséquent aux utilisateurs les dernières fonctionnalités et améliorations propres à cette nouvelle version d’Android.

L’appareil a été optimisé pour garantir une expérience utilisateur fluide, en mettant l’accent sur une sécurité renforcée et des performances accrues. Et, si vous souhaitez l’utiliser pour des raisons professionnelles, la tablette offre aussi la fonctionnalité double SIM, permettant aux utilisateurs d’utiliser simultanément deux cartes SIM. Une bonne nouvelle pour ceux qui désirent un seul appareil pour gérer leurs contacts personnels et professionnels.

Toutes les caractéristiques techniques détaillées

Tablette Étanche

Fabricant : AGM Mobile

Pays d’origine : Chine

Certifications : Étanchéité IP68, IP69K (également conforme à la norme MIL-STD-810H avec l’étui de protection inclus)

Puce : Helio G99

ROM de 256 Go (extensible jusqu’à 2 To)

RAM de 8 Go

Batterie de 7 000 mAh

Écran 2K de 10,36 pouces

Haut-parleurs Stéréo Double Boîte

Double SIM

Technologie de communication sans fil : Bluetooth, Wi-Fi

Fonctionnement sous Android 13

Prix de lancement : 299,99 €

Dimensions du produit : 25 cm (L) x 16 cm (l) x 0,9 cm (épaisseur)

La tablette AGM PAD P1 est déjà disponible en commande sur Amazon, au prix de 269,99 €, (en cochant le bon de réduction de 30 €) éligible à la livraison en 24 h, voire le jour même en fonction de l’heure de votre commande, et de votre région de résidence. Alors que la rentrée scolaire arrive à grands pas, et aura peut-être même déjà eue lieu lorsque vous découvrirez cette nouveauté, c’est le moment d’offrir à vos enfants un produit de qualité. Une tablette qui résistera à tous les aléas d’une vie de collégien ou d’étudiants. Et, parfois, cette vie est plutôt dure pour les smartphones, tablettes et autres écrans d’ordinateurs, c’est une réalité et du vécu !

La nouvelle tablette AGM PAD P1 et sa robustesse exceptionnelle aux différents aléas climatiques, et par ailleurs aux chocs, pourrait vous permettre d’acheter un seul appareil pour l’année, au lieu de multiplier les achats ? Pensez à cela si le prix vous semble élevé ! Certes, un investissement d’approximativement 300 € peut paraître important. En revanche, ce sera probablement le seul investissement pour l’année, voire pour la ou les suivantes !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales