Deux jeunes récompensés pour leur table inclusive destinée aux personnes en fauteuil roulant

Dans le domaine du handicap et notamment chez les enfants, il y a encore des milliards de choses à faire, à créer, pour rendre la vie de ces enfants plus facile. Le Salon des Jeunes Inventeurs 2021 de Monts, s’est déroulé cette année en distanciel pour les raisons que nous connaissons tous !

Et le premier prix revient à Damien et Noémie Thierry, qui ont imaginé une table spécialement adaptée aux enfants handicapés : l’UNI TABLE ! Lorsque nous ne sommes pas concernés par le handicap d’un enfant, il est difficile d’imaginer les embûches « techniques » qui parsèment son chemin. Pourtant elles sont nombreuses !

Une innovation précieuse

A commencer par une simple table dont les enfants ont besoin pour leur cursus scolaire ! Le problème étant qu’un aménagement de ce type, se fait par l’intermédiaire de l’école et qu’il n’appartient pas à l’enfant. Les demandes auprès des Maisons Départementales des Personnes Handicapées sont longues et les éléments acquis ne suivent pas l’enfant pendant sa scolarité.

Une table achetée par l’école primaire restera à l’école primaire et ne suivra pas l’enfant au collège, pourtant les besoins resteront les mêmes. Uni table est « la première table transportable, montable et démontable dédiée aux personnes en fauteuil roulant et en situation de handicap. »

Pourquoi cette idée ?

C’est en constatant l’inconfort de certains stagiaires en fauteuil roulant que l’idée leur est venue. Il existe bien entendu des tables adaptées, mais les prix exorbitants de ces aménagements empêchent de nombreuses familles d’y avoir accès. Et les demandes de subvention prennent parfois des années, alors que le besoin est immédiat. Qui plus est, les tables ne se démontent pas et le besoin de la personne handicapée ne se situe pas dans un lieu déterminé ! La table doit pouvoir suivre l’enfant chez ses grands-parents, en vacances, ou partout où il doit se rendre en réalité !

L’Uni Table, une table évolutive !

Elle se présente en quatre caissons de rangement qui chacun se déplient pour que la table soit opérationnelle. L’Uni Table pèse environ 40 kilos et se monte ou se démonte en moins de 3 minutes. Elle se règle à la hauteur souhaitée grâce à de nombreuses encoches pour le plateau.

Parfaitement pensée, elle est donc évolutive et peut suivre l’enfant de la maternelle jusqu’au lycée ! Sa surface se veut antidérapante et aimantée, ou à trous, elle permet à l’enfant d’éviter de faire tomber des objets. Ce qui lui donne aussi plus d’autonomie. Bien entendu, le plateau s’incline pour encore plus de confort et de praticité.

Nous espérons vraiment que cette Uni Table séduira des industriels qui comprendront que le handicap d’un enfant doit être pris en compte dès sa naissance… L’Uni Table deviendrait alors un achat pérenne qui permettrait à l’enfant de rester le plus autonome possible durant toute sa scolarité. Voire même dans sa vie d’adulte !